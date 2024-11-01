Dr. Haliloğlu, yıkılan ya da ağır hasar gören binaların yeniden yapılması için yapılan projelere ve süren çalışmalara değinerek, bu süreçte kendilerine destek olan tüm kurumlara teşekkür etti.

Müftülük Binası Yeniden İnşa Edilecek

Deprem sonrası kullanılamaz hale gelen Adıyaman Müftülük binasının yeniden inşası için çalışmalar başlatıldığını belirten Müftü Dr. Mevlüt Haliloğlu, “Müftülük binamız maalesef ağır hasar aldı. Deprem sonrasında bina kullanılamaz hale geldiği için, tüm hizmetlerimizi geçici olarak diğer binalarda yürütmek zorunda kaldık. Müftülüğümüzün faaliyetlerini sürdürebilmesi ve halkımıza etkin bir şekilde hizmet sunabilmesi için yeni bir bina yapımı planlanıyor. Bu bina için proje süreci hızla ilerliyor, gerekli adımlar atılarak en kısa zamanda yapımına başlanmasını hedefliyoruz,” dedi.

Kur'an Kursları: Onarımlar ve Yeni Yapılacak Binalar

Depremde ağır hasar gören ve yıkılan Kur'an kurslarına dair bilgi veren Haliloğlu, Adıyaman’da çeşitli seviyelerde hasar gören kursların onarım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Dr. Haliloğlu, özellikle erkek öğrencilerin eğitim gördüğü Tüken Tekin ve Cüleyli Hoca Kur’an kurslarının ağır hasar aldığını belirterek şunları söyledi:

“Tüken Tekin Kur’an kursumuz orta hasarlıydı ve yaklaşık 9 milyon TL’lik bir onarımla kullanıma uygun hale getirildi. Şu anda son temizlik işlemleri devam ediyor. Cüleyli Hoca Kur’an kursumuz ise ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Bu kursun öğrencileri, geçici olarak Milli Eğitim’e bağlı İmam Hatip okullarında eğitimlerini gündüzlü olarak sürdürüyor. Diğer taraftan müftülük binamızın yanındaki erkek Kur’an kursumuz ise az hasarlıydı, gerekli onarımları yaparak kısa sürede faaliyete aldık.”

Hollanda Diyanet Vakfı’ndan Destek

Depremin ardından Hollanda Diyanet Vakfı’nın, Adıyaman’da yapılacak yeni Kur'an kursu ve cami projelerine destek sunduğunu belirten Haliloğlu, bu yardımların büyük önem taşıdığını ifade etti:

“Hollanda Diyanet Vakfı ile yapılan iş birliği kapsamında, Fen Lisesi yakınında yeni bir yatılı Kur'an kursu ve cami inşa edilecek. Projenin zemin etüt çalışmaları tamamlandı ve mimari detayları belirlemek üzere görüşmeler sürüyor. Bugün akşam saatlerinde proje ekibiyle nihai bir değerlendirme toplantısı yaparak çalışmaları başlatacağız.”

Ağır Hasarlı ve Yıkılan Camilerde Yeniden Yapım Süreci

Depremde ağır hasar gören ve yıkılan camilerle ilgili de bilgi veren Müftü Haliloğlu, özellikle Adıyaman’ın merkezinde yer alan camilerin yeniden inşa sürecine odaklanıldığını kaydetti. Hazreti Ali Camisi’nin yeniden yapılacağını ifade eden Haliloğlu, şöyle konuştu:

“Hazreti Ali Camisi de depremde hasar gören camilerimizden biri. Bu camiyi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle yeniden inşa edeceğiz. Cami alanında 4-6 yaş grubu için de bir Kur’an kursu inşa edeceğiz. Maliyet hesaplamaları sürüyor, kısa süre içinde gerekli yardımlar temin edildiğinde inşaat sürecini başlatacağız.”

Geçici Mescitler ve İbadet Alanları

Haliloğlu, yıkılan ve ağır hasarlı camilerdeki ibadet ihtiyacını karşılamak amacıyla geçici mescitler kurduklarını belirtti. Dursun Çavuş, Sait Ağa ve Ulu Camii gibi tarihi ve merkezi önemi bulunan camilerin çevresinde prefabrik mescitlerin yapıldığını ifade eden Haliloğlu, “Bu geçici mescitlerle halkımızın ibadet ihtiyacını karşılıyoruz. Adıyaman’ın merkezindeki K1, K2 ve diğer konteyner kentlerde de prefabrik ibadet alanları kurduk. Her biri 80-100 metrekare arasında değişen bu mescitler, beş vakit namazda halkımıza hizmet sunuyor,” dedi.

Mülkiyet Sorunları ve Yeniden Yapım Zorlukları

Dr. Mevlüt Haliloğlu, bazı camilerin yeniden yapılmasının mülkiyet sorunları nedeniyle geciktiğini ifade etti. Bu konuda çeşitli kurumlarla iş birliği içinde olduklarını belirten Haliloğlu, “Dursun Çavuş Camisi gibi bazı camilerimizin mülkiyet sorunları bulunuyor. Bu camilerin arazilerinin bir kısmı şahıslara, bir kısmı hazineye ait olabiliyor. Bu sorunların çözümü için belediyelerle ve ilgili kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız, tüm camilerimizin en kısa sürede yeniden inşa edilmesi,” şeklinde konuştu.

Adıyaman’da Toplamda 125 Cami ve Kur'an Kursu Etkilendi

Dr. Haliloğlu, depremde ağır hasar gören, orta hasarlı veya yıkılan cami ve Kur'an kursu sayısının toplamda 125 olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Adıyaman genelinde 796 camimiz var, bunlardan 125’i ağır hasar aldı veya yıkıldı. Kalan 296 camimiz ise az hasarlı durumda. Bu kapsamda en kısa sürede ibadete açılması için tüm hasarlı camilerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer hayırseverlerin katkılarıyla bu camilerin yapım sürecini hızlandırmayı hedefliyoruz.”

“Adıyaman’ın Manevi Değerlerini Yeniden İnşa Edeceğiz”

Müftü Haliloğlu, Adıyaman’ın dini ve kültürel kimliğinin en kısa sürede yeniden inşa edileceğini vurgulayarak, “Depremde hasar gören cami ve Kur'an kurslarımızla ilgili olarak el birliğiyle çalışıyoruz. Adıyaman halkının inanç ve ibadet ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizin aksamaması için büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah tüm camilerimizi ve Kur'an kurslarımızı en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA