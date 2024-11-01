Başkan Hallaç, belediye meclisinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesine ve savunma sanayisine yönelik bu tür saldırıların, ülkenin iradesini hedef aldığını vurguladı.

Başkan Hallaç, kınama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin savunma sanayisi için kritik bir öneme sahip olan TUSAŞ’a yapılan hain saldırıyı lanetle anmak istiyorum. Türkiye, yerli ve milli projelerle savunma gücünü inşa ederken, emperyalist odakların hedefi haline gelmektedir. TUSAŞ’a yapılan bu saldırı, yalnızca bir kuruma değil, milletimizin geleceğine ve bağımsızlık çabalarına yönelik bir tehdit olarak görülmelidir. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, Türkiye’nin bağımsızlık yolundaki adımlarını hiçbir güç durduramayacaktır. Savunma sanayisi projelerimiz, ülkemizin bağımsızlık sembolleridir ve bu saldırılar karşısında daha da güçlenecektir. Allah, milletimizin birliğini ve bağımsızlık yolundaki adımlarımızı güçlü kılsın. TUSAŞ çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Ayrıca, Başkan Hallaç, İsrail'in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarına da tepki göstererek, “İsrail'in Filistin halkına ve komşu ülkelere yönelik acımasız saldırıları, bölgede huzuru ve insanlığı hiçe sayan bir politikayı gözler önüne sermektedir. Türkiye olarak, her zaman Filistin davasının yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Masumların yanında, adaletin ve insan haklarının savunucusu olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz,” dedi.

Hallaç’ın konuşması, meclis üyeleri tarafından destekle karşılandı.

Kaynak : PHA