Deprem sonrası mayıs ayında ilk sezonu gerçekleştirilen proje ile gençlerin psikososyal destek ihtiyaçlarının ragbi sporuyla karşılanması, gençlerin deprem etkilerinin giderilmesi ve ragbi branşının tabana yayılmasının amaçlandığı proje, konteyner kentlerde uygulanmaya başlandı.

Rugby Projesi kapsamında 18-25 yaş arası depremzede gençlerden oluşan gönüllü eğitmen grubuna ragbi eğitmen eğitimi verildi. Eğitim alan gençler konteyner kentlerde ragbi faaliyetleri için tarama çalışmaları gerçekleştirerek eğitim ve antrenmanlara başladı. Deprem sonrasında dört ay arayla iki sezonu tamamlanan ve üçüncü sezonuna başlanan proje, 184 sporcuyla başladı.

Proje kapsamında Adıyaman’a gelen ChildFund Rugby Genel Müdürü Megan Knight, İngiliz Kadın Ragbi Oyuncusu Zainab Alema, Türkiye Ragbi Federasyonu Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hatice Kübra Yıldız ile İl Müdürlüğü personelleri, konteyner kentlerde eğitim alan sporcuların antrenmanlarını inceledi, sporcu aileleriyle görüşmeler gerçekleştirdi ve 184 sporcunun katıldığı 3. Sezon Ragbi Topluluk Festivali düzenlendi.

Etkinlikte konuşan İl Müdürü Keleş, "Ragby branşı, deprem yaralarını sarmak amacıyla ilimizin tanıdığı bir spor branşı oldu. Deprem sonrasında gençlerimizin spor yoluyla rehabilitasyonu için çok önemli roller üstlendi. Proje kapsamında görevlendirilen depremzede gençler eliyle oluşturulan bu olumlu hava, ilimizde ragbi sporunun gelişmesine yönelik meyvelerini ilk yılında vermeye başladı. Özellikle konteyner kentlerde gençlerin ayağına giderek bu branşın yaygınlaştırılmasını destekledik. Psikososyal destek çalışmalarında en önemli meselelerden biri de destek çalışmalarının sürekliliğidir. Proje kapsamında Mayıs 2023’de başlanan eğitimler hız kesmeden devam etti. Bugün itibariyle projeden üç sezonda 1000’in üzerinde genç istifade etti. Proje olarak başlanan bu süreç, okul sporları müsabakalarında da göstererek ilimizde en fazla sporcunun katılım gösterdiği on spor branşı arasında yerini aldı. Bugün burada 3. sezon çalışmaları kapsamında topluluk etkinliğinde bir aradayız. Bu kapsamda projenin ilimizde uygulanmasında, ragbi ile Adıyaman'ın buluşturulmasında emeği geçen başta ChildFund Rugby Genel Müdürü Megan Knight, Türkiye Ragbi Federasyonu’na, bu sürecin baş mimarı olan ve deprem sonrasında yaşanan tüm zorluklara rağmen ragbi sporu ile tutkulu bir serüvene çıkan sporcularımıza ve her daim onları destekleyen velilerine teşekkür ederim," dedi.



Kaynak : PHA