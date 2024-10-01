Belediye yetkilileri ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Millet Bahçesi içerisinde yer alan tesisin son durumunu değerlendiren Başkan Tutdere, projeyi Adıyaman halkının sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

Modern Tesis, Şehrin Sosyal İhtiyaçlarına Yanıt Verecek

370 metrekarelik alanda inşa edilen tesis, 140 metrekaresi kapalı alan olarak tasarlandı. Bünyesinde cafe ve restoranın yanı sıra basketbol sahası, halı saha, voleybol sahası, dinlenme alanları ve çocuk oyun parkı barındırıyor. Başkan Tutdere, tesisin özellikle 6 Şubat depremleri sonrası şehirde sosyal alanların zarar görmesiyle birlikte büyük bir ihtiyaca yanıt vereceğini vurguladı.

Başkan Tutdere: “Sosyal Alanlara Duyulan İhtiyacı Karşılayacağız”

Başkan Tutdere, Adıyaman halkının depremler sonrası artan dinlenme ve sosyalleşme ihtiyacına değinerek, "Fortuna Cafe Restoran ve Sosyal Tesisleri, hem ailelerin hem de gençlerin kaliteli zaman geçirebileceği bir mekan olacak. Şehrimizin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacak bu tesisin açılışı, halkımız için bir dönüm noktasıdır." şeklinde konuştu.

Tüm Halk Açılışa Davetli

2 Ekim Çarşamba günü yapılacak açılışa tüm Adıyaman halkını davet eden Tutdere, "Deprem sonrası kentimizde sosyal ve spor tesislerine duyulan büyük ihtiyacı karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu tesis, ailelerin keyifle vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ve dinlenebileceği modern bir merkez olacak," ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA