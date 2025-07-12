Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terör örgütü PKK’nın 11 Temmuz 2025’te Süleymaniye kırsalında silahlarını yakarak silahlı mücadeleye son vermesini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, bu sürecin dünyadaki benzerlerinden tamamen farklı ve "tavizsiz" bir zeminde yürütüldüğünü vurguladı.



'Pazarlık yapılmadan tamamlandı'

Feti Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Dünyadaki terör örgütlerini tasfiye süreçlerinde birbirine benzer yöntemler uygulanmaktadır. Sorunu çözmek isteyen ülke ile terör örgütleri arasında pazarlıklar yapılmakta, tavizler verilmekte ve uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır. Ancak PKK’nın silah bırakma süreci, hiçbir pazarlık yapılmadan, herhangi bir siyasi taviz verilmeden tamamlanmıştır.”



Bahçeli’nin çağrısı sürecin dönüm noktası oldu

Yıldız, sürecin temel kırılma noktasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı çağrı olduğunu belirtti. Bahçeli’nin çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahip çıkmasının ardından 9 ay içerisinde örgütün kendisini feshettiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



“Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya sahip çıkmasının üzerinden 9 ay geçmeden PKK kendini fesh etmiş, 11 Temmuz 2025’te Süleymaniye kenti yakınlarında silahlarını yakmıştır. Alınacak daha yolumuz olduğu muhakkaktır.”



'Türk siyasetinde 22 Ekim milattır'

Yıldız, “22 Ekim 2024 tarihi, Türk siyasetinde bir milat olarak kayıtlara geçmiştir. O günden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim öncesi ve sonrası diye yapılmaya başlanmıştır” dedi.



Öcalan çağrısı ve Kandil’in yanıtı

Feti Yıldız, PKK’nın tasfiye sürecinde örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın da etkili olduğunu söyledi. 27 Şubat 2025 tarihinde “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” başlığıyla yapılan açıklamanın ardından, Kandil’in olumlu cevap verdiğini ve 12 Mayıs 2025’te yapılan örgüt kongresinde silah bırakma ve örgütü feshetme kararının alındığını aktardı.



'Devlet Bahçeli modeli barışın yeni anahtarı olacak'

Yıldız, açıklamasının sonunda bu sürecin dünyaya örnek teşkil edecek bir model olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Çatışmalı ortamların barış ve kardeşlik zeminine çekilmesinde, dünyadaki örneklerinden farklı olarak, gece gündüz ilmik ilmik örülen ‘Devlet Bahçeli modeli’ oluşturulmuştur. Önümüzdeki yıllarda bu özgün model, dünyanın değişik bölgelerinde barışın anahtarı olarak kullanılacaktır. Demokrasi terörü yenmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.”

Kaynak : PHA