Eğriçay Parkı’nda kurulan dev ekranda binlerce taraftar şampiyonluk heyecanını birlikte yaşadı

Turkish Airlines EuroLeague Final Four finalinde Fransız temsilcisi Monaco’yu 81-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk coşkusu, Adıyaman’da binlerce taraftarın katılımıyla yaşandı. Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı Etkinlik Alanı’na kurulan dev ekranda final maçını izleyen Fenerbahçeliler, tarihi zaferi büyük bir heyecanla takip etti.

Ali Asaf’a Umut Mesajı: Balonlar Bu Kez Adıyaman Semalarında Yükseldi

Etkinlik, sadece şampiyonluk coşkusuna değil, anlamlı bir duyarlılığa da sahne oldu. Lösemiyi yenen küçük Ali Asaf’ın sosyal medyada büyük yankı uyandıran “Balon uçurma hayali” Adıyaman Belediyesi’nin desteğiyle bu kez Adıyaman semalarında gerçekleşti. Maç öncesi yüzlerce kırmızı beyaz balon gökyüzüne bırakılarak Ali Asaf’ın zaferine Adıyaman’dan da destek verildi.

Abu Dabi’de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonunda, Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanan şampiyonluk maçında gülen taraf sarı lacivertliler oldu. Mücadele boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, rakibini 81-70 mağlup ederek tarihinde ikinci kez EuroLeague kupasının sahibi oldu.

İkinci Avrupa Şampiyonluğu

2017 yılında Obradovic yönetiminde elde edilen ilk EuroLeague zaferinin ardından, bu kez Sarunas Jasikevicius yönetiminde Avrupa’nın zirvesine çıkan Fenerbahçe Beko, Türk basketbolu adına bir kez daha tarih yazdı. Takımın savunmadaki disiplini, hücumdaki dengeli paylaşımı ve kolektif mücadelesi zaferin anahtarı oldu.

Baklava Sürprizi Gündem Oldu

Final karşılaşması öncesinde Türk heyetinin bulunduğu kuliste dikkat çeken anlar yaşandı. Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Türkiye’den getirilen geleneksel baklavayı ikram etti.

O anlara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da eşlik etti. Samimi görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Aziz Yıldırım’dan Tebrik Mesajı

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım da bu tarihi zaferi tebrik etti. Yıldırım, yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın en güzel takımı” ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa’nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır. Bu büyük başarıya ulaşma yolunda Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Kupanın Ardındaki İsim: Sarunas Jasikevicius

Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius, kısa sürede takımı EuroLeague’in zirvesine taşıyarak hem camianın hem de basketbol otoritelerinin takdirini topladı. Fenerbahçe taraftarı tribünlerde “Saras” lehine tezahüratlarla şampiyonluğu kutlarken, takımın uyumu ve mücadele gücü dikkat çekti.

Türkiye’ye Gönül Bağıyla Bağlı Taraftarlar Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışında Fenerbahçeliler sokaklara döküldü. Özellikle Adıyaman, İstanbul, İzmir ve Berlin gibi kentlerde sarı lacivertli taraftarlar kutlamalar düzenledi. Eğriçay Parkı gibi bazı alanlarda dev ekranlarla final maçı birlikte izlendi, şampiyonluk coşkusuna binlerce kişi tanıklık etti.

Kaynak : PHA