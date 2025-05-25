İzmir Bornova’daki Pınar Düğün Salonları’nda düzenlenen ve saat 12.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilen piknik organizasyonuna İzmir’in çeşitli ilçelerinde yaşayan çok sayıda Adıyamanlı katıldı. Katılımcılar, hem memleket hasretini giderdi hem de dayanışma ruhunu güçlendirdi.

Fehmi Özdemir: “Dayanışma ruhumuzu diri tutuyoruz”

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı, emekli istinaf daire başkanı ve noter Fehmi Özdemir, bu tür organizasyonların hem tanışma hem de kültürel değerleri yaşatma adına çok kıymetli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada yalnızca bir piknik değil, aynı zamanda tanışma, kaynaşma ve dayanışma ruhumuzun bir yansımasını yaşadık. Adıyaman’ın sıcaklığını İzmir’in güzellikleriyle buluşturduk. Organizasyona destek veren tüm yönetim kurulu üyelerine, gönüllü dostlarımıza ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir’in dört bir yanından buraya gelen hemşerilerimizle birlikte birlik ve beraberliğimizi bir kez daha hissettik. Bundan sonra da kültürel bağlarımızı canlı tutmak ve yeni projelere imza atmak için daha sık bir araya geleceğiz.”

Hasan Akgün: “Daha etkin, daha güçlü bir yapı kuruyoruz”

Dernek Başkan Vekili Av. Hasan Akgün ise etkinlikte yaptığı açıklamada, İzmir’deki Adıyamanlılara her alanda destek vermek için çalıştıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“İzmir’de bulunan tüm hemşerilerimizi kucaklamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız yalnızca buluşmak değil; hemşerilerimiz için gerçek anlamda destek sağlayacak, etkin ve sözü geçen bir dernek yapısını sürdürülebilir hale getirmektir. Bundan sonraki süreçte eğitimden sosyal yardımlara, hukuki danışmanlıktan kültürel faaliyetlere kadar her alanda dayanışmayı artırmak için elimizden geleni yapacağız.”

“Depremin ardından birlikte ayağa kalkıyoruz”

6 Şubat depreminin ardından Adıyaman’dan göç eden çok sayıda ailenin de katılım sağladığı etkinlikte, buruk duygularla ama güçlü bir birliktelik içinde bir araya gelinmesi dikkat çekti. Piknikte çocuklar için oyunlar düzenlenirken, katılımcılara yöresel ikramlar da sunuldu.

Etkinlik sonunda, hemşeriler bir sonraki buluşmanın daha kalabalık ve daha coşkulu geçmesi temennisiyle alandan ayrıldı.

Kaynak : PHA