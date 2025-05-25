Adıyaman Belediyesi, kanseri yenen 3 yaşındaki Ali Asaf Demir’in en büyük arzusu olan “balon uçurma” hayaline ortak oldu. İlk olarak İstanbul Sancaktepe’de geniş katılımla gerçekleştirilen etkinlik, bu kez Adıyaman’da yüzlerce balonun gökyüzüne bırakılmasıyla devam etti.

“Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor”

Henüz 8 aylıkken lösemi teşhisi konulan Ali Asaf, üç yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Baba Samet Demir’in sosyal medya üzerinden yaptığı “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” çağrısı, kısa sürede on binlerce kişiye ulaştı. Paylaşım, Türkiye genelinde büyük bir dayanışma zincirine dönüştü.

Sancaktepe’de ilk olarak binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen balon uçurma etkinliği, büyük yankı uyandırdı. Bu buluşma, yalnızca Ali Asaf’ın değil, benzer zorluklarla mücadele eden binlerce çocuğun sesi haline geldi.

Adıyaman Belediyesi’nden anlamlı katkı

Adıyaman Belediyesi, bu duygusal çağrıya kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague Final Four final maçı öncesinde Eğriçay Parkı’na dev ekran kurarak yüzlerce vatandaşı bir araya getiren belediye, etkinlik öncesinde kırmızı beyaz balonlar dağıttı.

Maç heyecanı öncesi gökyüzüne bırakılan yüzlerce balon, küçük Ali Asaf’ın zaferini simgelerken, Adıyaman semalarında umut ve dayanışmanın da görsel bir ifadesi oldu.

Başkan Tutdere: “Ali Asaf hepimize umut oldu”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Ali Asaf’ın verdiği mücadelenin ve elde ettiği başarının herkes için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Başkan Tutdere, “Ali Asaf’ın iyileşme süreci, insanlığın dayanışma ile neleri başarabileceğinin bir kanıtı. Bu güzel çocuğumuzun küçük ama çok büyük anlamlar taşıyan hayaline ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk. Katılım sağlayan, destek veren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA