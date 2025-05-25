“Biz, millete hizmet için bu yola çıktık”

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana İstanbul halkı için çalışan tüm partililere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarının hizmet odaklı bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı.

“AK Parti olarak, milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareketiz. Biz sadece hizmet ve eser siyaseti yapan, gece gündüz demeden aşkla koşarak milletimize borcunu ödeyen bir ekibiz. Bizim yol arkadaşımız, kodamanlar, seçkinler değil; Allah’tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır” diyen Erdoğan, AK Parti’nin halkın içinden doğmuş bir gönül hareketi olduğunu dile getirdi.

“CHP, suç örgütünün posta güvercini gibi hareket ediyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve muhalefete yolsuzluklar üzerinden yüklenen Erdoğan, “Bilhassa CHP Genel Başkanı Sayın Özel’in, ana muhalefet partisi lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi, üzüntü verici olduğu kadar düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yaşanan usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün, kimileri maaşa, kimileri haraca, kimileri de rüşvete bağladığı bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Ama bakıyorsunuz ne gam ne tasa ne de bir mahcubiyet söz konusu” dedi.

“Yargıya hesap vermekten kaçamayacaklar”

Yargıya yönelik tehditlere de değinen Erdoğan, “Yüzleri dahi kızarmıyor. Çıkıp milletimizden, özellikle de iradesine ihanet ettikleri İstanbul halkından özür dilemeleri gerekirken her gün savcıları, hakimleri, medya mensuplarını tehdit ediyorlar. Biz Anayasa’nın verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde üzerimize düşenleri yapacağız. Yargıya hesap vermekten kaçamayacaklar” diye konuştu.

“Bizim kitabımızda nefret dili yoktur”

Erdoğan, muhalefetin siyaset dilini eleştirerek, “Siyaseti bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak görmedik. Laf değil, iş üreten bir siyasi anlayışımız var. Nefret dili, şiddet övgüsü bizim lügatımızda yoktur. Sokak ağzıyla konuşarak, hakaret ederek siyaset yapılmaz” dedi.

“İktidar partisi olarak hukukun üstünlüğü çerçevesinde hareket edeceğiz”

Konuşmasının sonunda İstanbul’daki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz iktidar partisiyiz. Anayasal yetkilerimiz çerçevesinde hukukun üstünlüğünü sağlayacak adımları atmaktan geri durmayacağız. Milletin bize verdiği yetkiyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA