Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin demokrasi mücadelesine vurgu yaptı, Avrupa Birliği üyelik sürecinden sığınmacı politikasına kadar birçok başlıkta dikkat çekici mesajlar verdi.

"Suriye'de barış, Türkiye'de huzur için çalışacağız"

Özgür Özel, Türkiye'nin sığınmacı politikalarını eleştirerek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Suriye'de barışın sağlanacağını ve tüm Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderileceğini söyledi. Özel, “Biz sığınmacıya değil ama sığınmacı yaratan politikaların ve politikacıların düşmanıyız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Suriye’de barış, eşitlik, kardeşlik, demokrasi olacak. Tüm Suriyeli sığınmacılar memleketlerine gidecekler, söz veriyoruz.” dedi.

"Küresel lider olmak için önce evde demokrat olacaksın"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sert sözlerle yüklenen Özel, “Küresel lider olmak için önce evde demokrat olacaksın. Adil olacaksın, eşit olacaksın. Kumpasçı, iftiracı, mızıkçı olmayacaksın. Sen bunları yaptıkça sen küresel lider olamazsın. Olsan olsan dünyaya rezil olursun, hepimizi rezil edersin.” ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye’yi destekliyoruz, ama aynı zamanda özgürlükçü bir Türkiye istiyoruz"

Özel, CHP'nin terörle mücadelesine ilişkin tutumunu da açıkladı: “Kan akmasın, gözyaşı dinsin, silahlar gömülsün, terör bitsin. Yürekten destekliyoruz. Ama hem terörsüz Türkiye'yi istiyoruz, hem gençler için yasaksız bir Türkiye istiyoruz. Hem vizesiz Avrupa, hem de eşitlik ve demokrasi istiyoruz.”

"İmamoğlu için 20 milyon imza hedefi"

Özgür Özel, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için toplanan imzaların 20 milyona ulaşmak üzere olduğunu belirtti. İmzaların noter ve bağımsız denetim kurumları tarafından güvence altına alındığını söyleyen Özel, “Kimse korkmasın, görev bitmedi. İmza 20 milyona doğru gidiyor. Bu imzayla sadece Ekrem Başkan’a değil, adaletsizliğe karşı hep birlikte mücadele ediyoruz.” dedi.

"AK Partili gençlere çağrı: Topu alın dedenizden"

Konuşmasının bir bölümünü AK Partili gençlere ayıran Özel, esprili bir dille çağrıda bulundu: “AK Partili gençler; Genel Başkanınız maçı kaybedince sahadaki topu kolunun altına aldı, 'oynamam' dedi. Topu verin, maç yapalım. Belki bu sefer siz kazanırsınız. Ama kaçmayın. Demokrasi budur.”

"Yüzyıl sonra Atatürk’ün partisi iktidara yürüyor"

Özel, mitingin tarihsel önemine de vurgu yaparak, “Bugün burada attığınız her slogan, her alkış, tarihe yazılacak. Hep birlikte yola çıkıyoruz. Yüzyıl sonra Atatürk’ün partisi iktidara yürüyor.” ifadelerini kullandı.

"Ekrem Başkan'ın afişi Bursa'nın sırtlarında"

Özgür Özel, İstanbul’da yasaklanan Ekrem İmamoğlu afişlerinin İstanbul Boğazı’na asıldığını hatırlatarak, Bursa milletvekillerinin de afişleri Tophane sırtlarına astığını belirtti. “Bu millet iradesini hiçbir baskıya ezdirmeyecek.” dedi.

Kaynak : PHA