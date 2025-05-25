Kıvılcım Atan Direk, Yangın ve Şebeke Sorunu

Albet Köyü Muhtarı Aydın Canlı, bir buçuk yıldır süren sorunun hem iletişim hem de güvenlik açısından ciddi risk taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu vericimiz yaklaşık 1,5-2 yıldır sürekli ses çıkartıyor. Kıvılcım atıyor. Geçen sene Temmuz-Ağustos aylarında yangına sebep oldu. Bu yıl aynı sıkıntıyı tekrar yaşamamak için gereken bütün mercilere başvurduk ama hala bir sonuç alamadık. Köylüler iki gecedir sırayla nöbet tutuyor. TEDAŞ gelip elektriği kesiyor ama ardından birileri tekrar açıp gidiyor. Yetkili firma kim, muhatap kim, belli değil. Aradığımız her numara işi bıraktığını söylüyor.”

Canlı, köyde internet ve şebeke çekmediğini, buna rağmen köyün tepesinde duran vericiyle ilgili hiçbir iyileştirme yapılmadığını da vurguladı. “Verici kurulmuş ama bırakılmış, bakım yapan da yok. Sürekli el değiştiriyormuş. 20’den fazla telefon numaram var, ama hiçbiri artık sorumlu değil,” dedi.

“İlla Biri mi Ölsün?”

Köy sakinlerinden Faik Canlı ise, geçen yıl yaşanan yangının evlerine kadar geldiğini belirtti ve babasının yaşadığı sağlık sorunlarında iletişimsizlik nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını anlattı:

“Benim çiftliğim burada. Geçen yıl yangın çıktı, neredeyse ahırımıza kadar geldi. Babam kalp krizi geçirdi. Yukarıya çıkıp telefon çeksin diye yer aradık. İtfaiye ya da ambulans arayalım diye uğraştık. Şebeke çekmiyor. Şimdi vericiden ses geliyor, kıvılcımlar atıyor. TEDAŞ gelip şarteli indiriyor, onlar gelip geri açıyor. Yangın çıkacak ama kimse sorumluluk almıyor.”

Faik Canlı, yetkili bulamamanın da büyük bir sorun olduğunu belirterek, “Vodafone’u arıyoruz, Türk Telekom’u arıyoruz, hepsi birbirine yönlendiriyor. Dilekçe verdik. Muhatap kim? Kim ilgilenecek? İlla biri mi ölsün? Depremde onca kişi öldü, hiç mi ders çıkarmadık? Bu nereye kadar böyle gidecek?” diye konuştu.

“Yetkililere Çağrı: Daha Büyük Felaket Yaşanmadan Müdahale Edilsin”

Köylüler, iletişim vericisinin hem güvenlik hem de hizmet açısından ciddi bir sorun haline geldiğini belirtiyor. Yangın tehlikesi başta olmak üzere, olası sağlık acil durumlarında şebeke yokluğu nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin daha fazla can yakmaması için yetkililere bir an önce çözüm çağrısı yapıyor.

Vericinin kime ait olduğu ve bakımından hangi firmanın sorumlu olduğuna dair belirsizlik devam ederken, Albet köyü sakinleri bu durumun acil bir müdahaleyle çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Kaynak : PHA