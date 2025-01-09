"Haksızlıkları Sonlandırmak İçin Sandık Gereklidir"

Fatih Erbakan, açıklamasında memur ve emeklilere yapılan maaş zamlarının yetersiz olduğunu belirterek, iktidarı duyarsızlıkla suçladı. Açlık ve yoksulluk sınırlarının altında kalan maaşların halkın tepkisini artırdığını vurgulayan Erbakan, "Milletimiz, kendisine bu sefalet maaşlarını reva gören iktidara sandıkta gerekli cevabı verecek. Bu nedenle bir an önce seçim sandığını milletin önüne koymak şarttır" ifadelerini kullandı.

"Açlık ve Yoksulluk Sınırları İle Maaşlar Arasında Uçurum Var"

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen en düşük maaşın yüzde 15,75 zam ile 14 bin 469 lira olarak açıklandığını hatırlatan Erbakan, bu rakamın açlık sınırı olan 23 bin 256 liranın bile çok altında olduğunu söyledi. Memur ve memur emeklileri için yüzde 11,54 zam oranını da eleştiren Erbakan, “Bu maaşlar, milletimize reva görülen sefaletin açık bir göstergesidir. Hükümet, milletin ihtiyaçlarını görmezden gelerek zenginleşen imtiyazlı bir azınlığa hizmet etmektedir” dedi.

"54. Hükümet Dönemindeki Zamları Hatırlatıyoruz"

Yeniden Refah Partisi lideri, geçmişteki Milli Görüş hükümetlerinin dar gelirli vatandaşlara yönelik yaptığı maaş zamlarını hatırlatarak, "54. Hükümet döneminde yüzde 120 ile yüzde 325 arasında yapılan maaş zamları, dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmanın bir göstergesiydi. Bugün de aynı adil paylaşımı hayata geçirmek mümkündür" diye konuştu.

"Adil Düzen İçin Milli Görüş’e Çağrı"

Erbakan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Milletimizi, adil paylaşım ve yönetim için Yeniden Refah Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Haksızlıkların, yolsuzlukların ve imtiyazların partisi haline gelmiş olan bu iktidarın artık gitme vakti gelmiştir. Aziz milletimizin selameti için Milli Görüş'ün, Adil Düzen'in ve elbette Yeniden Refah Partisi'nin vakti gelmiştir.”

Kaynak : PHA