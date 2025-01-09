"Türk Sanat Müziği Eserleri Seslendirilecek"

Koro Şefi Özgür Oğuz’un yönetiminde gerçekleştirilecek konser, 10 Ocak Cuma akşamı saat 20:00’de TPAO Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.

Adıyaman Musiki Derneği Başkanı Ecz. Erdal Oranlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu anlamlı etkinlik, Adıyaman halkını ve tüm müzikseverleri bir araya getirecek.

"Adıyaman Halkına Davet"

Adıyamanlı sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konserde, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserleri seslendirilecek. Adıyaman Musiki Derneği, tüm halkı bu büyülü gecenin bir parçası olmaya davet ediyor.

Etkinlik Bilgileri:

Tarih: 10 Ocak Cuma

Saat: 20:00

Yer: TPAO Kültür Merkezi

Müziğin birleştirici gücünü hissetmek ve yeni yıla sanat dolu bir başlangıç yapmak isteyenler, bu özel konseri kaçırmamalı.

Kaynak : PHA