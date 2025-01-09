Vali Varol, mesajında basının yalnızca milletin ortak sesi olmakla kalmayıp, aynı zamanda kamu vicdanını temsil ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İletişim çağının hayatımızın her alanına nüfuz ettiği günümüzde, basın mensuplarımız milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde kamuoyunun vicdanını temsil etmektedir. Bu vesileyle tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

“Basın Çalışanlarının Sorumluluğu Daha da Arttı”

Bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüz dünyasında, toplumda bilgi kirliliği ve algı amaçlı manipülasyonların da arttığına dikkat çeken Varol, “Başta internet ve sosyal medya olmak üzere, habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüzde, basın çalışanlarımızın sorumlulukları daha da artmıştır. İlkeli habercilik anlayışıyla, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz” dedi.

“Basın Çalışanlarının Şartlarını İyileştirmek İçin Çalışıyoruz”

Adıyaman Valiliği olarak, basın emekçilerinin çalışmalarını daha iyi koşullarda sürdürebilmelerine önem verdiklerini ifade eden Vali Varol, “Mesleğini büyük bir sorumluluk hissiyatıyla yerine getiren, zorlu şartlarda haber peşinde koşan basın mensuplarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Onların fedakârlıklarını ve gayretlerini takdirle karşılıyoruz” dedi.

Depremde Hayatını Kaybeden Basın Mensuplarını Unutmadı

Vali Varol, mesajında 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazetecileri de andı:

“Deprem afetinde hayatını kaybeden basın şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Onlar mesleklerine duydukları bağlılıkla tarihe iz bırakmış kahramanlardır.”

Vali Varol, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Adıyaman’ın sorunlarını kamuoyuna aktaran ve çözüm sürecine katkı sunan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”

Kaynak : PHA