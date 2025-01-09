Olayda 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Filiz Atlı’nın da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza Gölbaşı-Adıyaman Karayolunda Meydana Geldi

Kaza, Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresindeki Besni yol ayrımında, akşam saatlerinde yaşandı. Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı yakıt tankeri, Mahmut Hamurcu’nun kullandığı 27 GG 300 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Mahmut Hamurcu, Zeliha Hamurcu ve Sevim Atlı olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır Yaralı Filiz Atlı Hayatını Kaybetti

Kazada ağır yaralanan Filiz Atlı, Besni Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Filiz Atlı’nın vefatıyla birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor

Kazada yaralanan Hanifi Atlı, Samet Atlı ve Havva Bilgin’in tedavileri sürüyor. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) sevk edildi. Ekipler, yaralıları hastanelere sevk ederken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Kaza nedeniyle Gölbaşı-Adıyaman karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak : PHA