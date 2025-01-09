6 Şubat depremlerinin derin izler bıraktığı Adıyaman’da, basın mensuplarının şehirdeki yaraların sarılması ve yeniden inşa sürecindeki kritik rolüne dikkat çekti.

“Basın, Demokrasimizin Temel Taşlarından Biri”

Başkan Tutdere, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, gazeteciliğin fedakârlık ve cesaret gerektiren bir meslek olduğunu ifade etti. Tutdere, "Gazetecilik, fedakârlık ve cesaret gerektiren bir meslektir; özellikle zor şartlar altında görev yapan basın mensuplarımızın emekleri her türlü takdiri hak etmektedir." dedi.

Depremde Hayatını Kaybeden Gazeteciler Anıldı

Başkan Tutdere, 6 Şubat depremleri sırasında görevleri başında hayatını kaybeden Adıyamanlı gazetecileri rahmet ve minnetle andı. Tutdere, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde, görevleri sırasında hayatını kaybeden Adıyamanlı gazetecilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar, mesleklerine duydukları bağlılık ve halkımıza karşı sorumluluk duygularıyla tarihe iz bırakan kahramanlardır” şeklinde konuştu.

Adıyaman’ın Yeniden İnşasında Basının Rolü

Adıyaman’ın depremler nedeniyle büyük yara aldığını hatırlatan Başkan Tutdere, basın mensuplarının bu süreçte önemli görevler üstlendiğine dikkat çekti. "Yerel basının bu süreçte üstlendiği sorumluluğun farkındayız. Adıyaman’da yaraların sarılması ve şehrimizin yeniden ayağa kalkması için basın mensuplarımıza büyük görevler düşmektedir. Halkımızın doğru bilgiye ulaşması, dayanışma ruhunun canlı tutulması ve şehrimizin yeniden inşasında basınımızın desteği hayati önem taşımaktadır" dedi.

“Basına Duyduğumuz Teşekkür Sonsuz”

Adıyaman halkının, bu süreçte basından daha fazla sorumluluk almasını ve şehrin yeniden inşasında aktif rol üstlenmesini beklediğini belirten Başkan Tutdere, basın mensuplarına teşekkürlerini iletti. "Bu noktada, bizlere ve Adıyaman’a verdikleri katkılardan dolayı tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum" diyen Tutdere, mesajını şu şekilde tamamladı:

“Daha İyi Çalışma Şartları Diliyorum”

Başkan Tutdere, basın emekçilerinin daha iyi çalışma şartlarına kavuşacağı, karşılaştıkları zorlukların azalacağı bir gelecek diledi. Tutdere, "Toplumun aydınlanması adına özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum" diyerek mesajını sonlandırdı.

Kaynak : PHA