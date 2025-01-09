"Gazeteciler, Sağlıklı İletişimin Teminatıdır"

Milletvekili Alkayış, gazetecilik mesleğinin, insanları bilgilendirme, toplumun kaygılarını giderme ve onları aydınlatma gibi temel değerlere dayandığını belirterek, gazetecilerin toplumun tüm alanlarındaki gelişmeleri kamuoyuna aktarma görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti. Alkayış, "Gazeteciler olmadan sağlıklı bir siyasetin, ticaretin veya eğitimin olması mümkün değildir. Çünkü bütün bunlar sağlıklı ve etkili bir iletişimle mümkündür" dedi.

"Gazeteciler Zorlu Şartlara Rağmen Görevlerini İfa Ediyor"

Gazetecilerin, görevlerini yerine getirirken çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını dile getiren Alkayış, gazetecilik mesleğinin aynı zamanda büyük bir özveri ve akıl gerektirdiğini söyledi. Alkayış, "Gazeteciler, halkın bilgiye olan temel ihtiyacını karşılamak için gece-gündüz demeden çalışıyor, her türlü zorluk ve tehlikeye rağmen görevlerini yerine getiriyorlar" dedi.

"Gazeteciler, Dünyanın Her Yerinde Savaşın ve Zulmün Sesi Oluyor"

Alkayış, günümüzde gazetecilerin sadece yerel değil, dünya çapında da önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Özellikle savaş ve zulüm altındaki bölgelerde gazetecilerin hayatlarını riske atarak önemli haberleri dünyaya duyurduğuna dikkat çeken Alkayış, "Gazze’de İsrail zulmü altında eziyet gören masum Filistinli kardeşlerimizin seslerini duyurmak için çalışan gazeteciler, yeri geldiğinde yaralanmakta, yeri geldiğinde hayatlarını kaybetmektedirler" dedi. Alkayış, yaralanan gazetecilere şifa, hayatını kaybedenlere ise rahmet diledi.

"Toplumun İhtiyacı Artan Gazetecilerin Yükü de Artmıştır"

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gazetecilerin sorumluluk alanının genişlediğine ve toplumun gazetecilere olan ihtiyacının arttığına dikkat çeken Alkayış, gelişmiş haber ağları ve kaynaklar sayesinde dünya çapında bilgiye kolayca ulaşılabildiğini söyledi. "Bu gelişmeler, gazetecilerin yükünü arttırırken, toplumu bilgilendiren bu değerli emekçilerin yılmadan çalışmaları hepimizi memnun etmektedir" dedi.

Milletvekili Alkayış, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Toplumun bilgi kaynağı olan gazetecilerin, sorumluluklarını yerine getirebilmek için gösterdikleri gayreti takdirle karşılıyor, bu vesileyle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak : PHA