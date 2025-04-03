Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, millî ve yerli firmalara yönelik boykot girişimlerinin milletin feraseti sayesinde başarısız olduğunu vurgulayarak gösterilen dayanışma için teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, millî ve yerli sermayemize yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan 'boykot' girişimlerinin milletin dirayeti sayesinde akamete uğratıldığını belirtti.

Kirli kampanyanın Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını hedef almış, doğrudan üretimimize, istihdamımıza ve toplumsal huzurumuza kast ettiğine dikkati çeken Altun, "CHP, uzun süredir içine düştüğü siyasal üretimsizlik krizini, belediye kaynaklarını ve kamu imkânlarını israf ederek yürüttüğü yüksek bütçeli aktivizmle örtmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik provokatif çağrılarla “hayatı durdurma” gibi sorumsuz bir söylemi gündeme taşımıştır. Ancak bu çağrılar karşısında dahi sorumluluk almaktan kaçınan CHP yönetimi, “Biz yapmıyoruz, gençler yapıyor; biz sadece destekliyoruz” şeklindeki beyanlarla siyaseten ilkesiz, ahlaken sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Bu, toplumumuzun her kesimi tarafından ibretle not edilmiştir. Buradan, özellikle bu manipülasyonlara alet edilmek istenen genç kardeşlerimize ve ailelerine seslenmek isteriz: Bu söylemler, sizi öne sürüp işin mali ve hukuki bedeli doğduğunda sizi yüzüstü bırakacak bir anlayışın ürünüdür. Bu ikircikli tutum, gençlerimizi yalnızca araçsallaştırmakta; onları politik bir hesaplaşmanın piyonu hâline getirmektedir." diye konuştu.

"Söz konusu boykot girişimi, siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkasıdır. Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir" diyen Altun, "Toplumumuz, her zaman olduğu gibi bugün de sağduyu içinde hareket etmiş; yerli ve millî firmalarımıza sahip çıkmış; üretimi, istihdamı ve ekonomiyi desteklemeye devam etmiştir. Aziz milletimiz, organize kötülük şebekelerine ve onların içerideki aparatlarına bir kez daha “yok hükmündesiniz” demiştir" ifadelerini kullandı.