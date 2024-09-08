Diyarbakır Bağlar’da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin'in cansız bedenine ulaşılması sonrasında bir açıklama ve taziyede İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerince aranan Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının herkesi kahrettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konunun yakından takip edildiğini belirten Fahrettin Altun, paylaşımında, "Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1832757704051564702