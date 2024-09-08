Saldırının ardından kaçan saldırgan Mehmet Güler, bir süre sonra emniyet güçlerine teslim oldu. Olay, mahallede derin bir üzüntü ve endişe yarattı.

"Saldırı Anı: Av Tüfeği ile Tek El Ateş"

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kimliği ilk başta belirlenemeyen bir şahıs, sabah saatlerinde plakasız bir araçla Abdurrahman Akay’ın evinin önüne geldi. Şüpheli, araçtan inmeden av tüfeği ile bir el ateş ederek Akay’ı vurdu. Saldırı sonrasında kanlar içinde yere yığılan Akay, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen Çelikhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

"Kaçış ve Silahın Bırakılması"

Saldırının ardından saldırgan, olay yerinde büyük bir panik yaratırken hızla plakasız aracına binerek kaçtı. Görgü tanıkları, saldırganın kaçarken tüfeğini olay yerinde bıraktığını belirtti. Saldırının ardından emniyet güçleri ve jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay yerinde bulunan av tüfeği ve araç izleri, güvenlik güçlerine saldırganın izini sürme konusunda önemli bilgiler sağladı.

"Saldırgan Mehmet Güler Teslim Oldu"

Polisin yürüttüğü yoğun inceleme ve takip sürecinin ardından, saldırganın Mehmet Güler olduğu ortaya çıktı. 20’li yaşlarında olduğu belirtilen Güler, saldırıdan birkaç saat sonra emniyet güçlerini arayarak teslim olacağını bildirdi. Pınarbaşı kasabasında ikamet eden Güler’in, olay yerine plakasız bir araçla geldiği ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aracıyla kaçtığı öğrenildi. Teslim olmasının ardından Güler, gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

"Soruşturma Devam Ediyor"

Olayın arka planında neyin yattığı henüz netlik kazanmış değil. Mehmet Güler’in ifadesi doğrultusunda saldırının neden gerçekleştiği ve olası bir husumetin olup olmadığı gibi detaylar araştırılıyor. İlk belirlemelere göre saldırının nedeni henüz bilinmiyor, ancak güvenlik güçleri her ihtimali değerlendiriyor.

"Mahallede Gergin Bekleyiş"

Saldırının ardından Çelikhan halkı, hastane önünde toplanarak meraklı ve gergin bir bekleyişe geçti. Özellikle Akay’ın yakınları ve mahalle sakinleri, olayı büyük bir şok ve üzüntüyle karşıladı. Emniyet güçleri ise mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak halkı sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından Çelikhan’da derin bir sessizlik ve belirsizlik hakimken, saldırının nedenine dair soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

"Adıyaman’da Endişe ve Şok"

Abdurrahman Akay’ın hayatını kaybettiği bu trajik olay, Adıyaman genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Çelikhan halkı, böyle bir saldırının ilçelerinde gerçekleşmesinden duydukları derin üzüntüyü dile getirirken, saldırganın teslim olmasıyla birlikte gözler şimdi soruşturmanın sonuçlarına çevrildi.

Mehmet Güler’in neden bu saldırıyı gerçekleştirdiği ve arka planda yatan olası bir anlaşmazlık olup olmadığı yönündeki sorular yanıt bekliyor.

Kaynak : PHA