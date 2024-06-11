Kayra Buğdacı’nın tedaviye ulaşabilmesi için başlatılan kampanya, gereken fonun sadece %30’una ulaşmış durumda. Baba Güven Buğdacı, kampanyanın yüzde 100 tamamlanması gerektiğini vurgulayarak destek çağrısında bulundu.

Baba Güven Buğdacı'dan Destek Çağrısı

Kayra Buğdacı’nın sağlığına kavuşabilmesi için hızla kilo sınırına ulaşmadan tedavi olması gerektiğini belirten baba Güven Buğdacı, şu ifadeleri kullandı: “Kampanyamız henüz yüzde 30’da, sesimizi henüz duyuramadık. Kimseden destek alamıyoruz. Buradan tüm mecralara sesleniyorum: Lütfen bizlere destek olun. Kayra kas kaybı yaşamadan, bir evladımız can yitirmeden desteklerinizi bekliyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var, bağışlarınıza ihtiyacımız var. Lütfen Kayra’ya hep birlikte sahip çıkalım. Tüm evlatlarımıza sahip çıkalım. Tüm SMA’lı çocukların ihtiyacı var. Lütfen artık SMA’lı çocuklarımıza bir el atın. Tüm yetkililere, Cumhurbaşkanımıza, Valimize, Adıyaman Belediyesine sesleniyorum. Lütfen artık bu SMA’lı çocuklara destek olun, sahip çıkın. Bu ülkenin gerçeği bu, gerçekten kimse bahsetmiyor ama burada aileler bitiyor. Giden çocuklar oluyor, ölen çocuklar oluyor. Çocuklar bizlerin geleceği diyoruz ama kimse geleceğine sahip çıkmıyor.”

"Bir Baba Olarak Yalvarıyorum"

Evladını para yüzünden kaybetmek istemediğini vurgulayan baba Güven Buğdacı, “Lütfen sesimizi duyun, lütfen artık SMA’lı çocukları kurtarın. Sizlere yalvarıyorum, lütfen bizleri görün, duyun artık. Hem Kayra’mız, hem de diğer SMA’lı çocuklarımız ölmesin,” dedi.

SMA Hastalığı Nedir?

SMA (Spinal Musküler Atrofi), genetik bir nöromüsküler hastalıktır. Bu hastalık, omurilikte bulunan motor nöronları etkileyerek kasların zayıflamasına ve atrofisine (küçülmesine) neden olur. SMA'nın şiddeti, bireyden bireye değişebilir, ancak genellikle kas güçsüzlüğüne ve hareket kabiliyetinin kaybına yol açar.

SMA'nın temel nedeni, SMN1 (Survival Motor Neuron 1) genindeki bir mutasyondur. Bu gen, motor nöronların hayatta kalması için gereken bir protein olan SMN (Survival Motor Neuron) proteinini üretir. SMN proteininin yetersiz üretimi veya eksikliği, motor nöronların ölmesine ve kas kontrolünün kaybedilmesine yol açar. SMA'nın belirtileri arasında zayıf kas tonusu, kas güçsüzlüğü, refleks kaybı, yutma zorlukları ve solunum problemleri bulunabilir.

Destek Bilgileri

Kayra Buğdacı için başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenler için valilik izinli IBAN bilgileri:

• TL: TR06 0020 5000 0966 8970 7000 02 • USD: TR92 0020 5000 0966 8970 7001 03 • EURO: TR65 0020 5000 0966 8970 7001 04 • Alıcı: Güven Buğdacı

• Açıklama: Kayra Buğdacı • Faaliyet No: 23-1054

Kayra bebek ve diğer SMA’lı çocukların sağlığına kavuşabilmesi için yapılan bu çağrıya herkesin destek olması bekleniyor.

Kaynak : PHA