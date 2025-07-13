'Figüranlar farklı ama oyun aynı'

Erdoğan konuşmasında, Türkiye’nin son dönemde karşı karşıya kaldığı siyasi söylemleri ele alarak, “Yeni bir senaryo ile karşı karşıyayız. Sorumsuz, şuursuz siyasi söylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer figüranlar farklı ama oyun aynı oyun. Bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da yöntemleri de aktörleri de çok iyi tanıyoruz” dedi.



Dünyada kartların yeniden karıldığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin stratejik hamlelerinin hedef alındığını vurguladı. “Sadece umut iklimi değil, milli ekonomiye karşı da saldırılar var. Boykot listeleriyle ekonomimize zarar verilmeye çalışılıyor” değerlendirmesinde bulundu.



'CHP'nin başındaki karikatür tipin çırpınışlarını ciddiye almıyoruz'

CHP lideri Özgür Özel’i isim vermeden eleştiren Erdoğan, “CHP’nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almamamızın nedeni budur. Biz kimlerle mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları istediği gibi oynatan kuklacılardır” şeklinde konuştu.



'Ümmetin birliğini savunmak suç değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, iktidarın “ümmetçilik” ve “mezhepçilik” politikası yürüttüğünü söylemesine de yanıt verdi. Erdoğan şunları kaydetti:



“Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder? Türk, Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur? Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizin terör prangasından kurtulmasına mani olamayacaklar.”



'Terörsüz Türkiye' sürecine vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde "Terörsüz Türkiye" sürecine de değindi. Türkiye’nin güvenliği için atılan adımların sabote edilmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, “Ülkemizin terör belasından kurtulması için her türlü tedbiri kararlılıkla alıyoruz. Milletimizle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yol, hiçbir vesayet odağına teslim edilmeyecek” dedi.

Kaynak : PHA