Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman’da ev hapsinde tutulan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi evinde ziyaret etti. Elektronik kelepçe takılı şekilde ev hapsinde tutulan Tutdere ile görüşen Özel, yaşanan sürece tepki göstererek, “Bu bir belediye başkanını değil, bir şehri cezalandırmaktır. Adıyaman’a yapılan bir kötülüktür” dedi. Özel, ardından CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Konuşmasında hem belediyelere yönelik operasyonları hem de iktidarın yeni ittifak arayışlarını eleştiren Özel, “Bu milletin sorunlarını çözecek adayım var, o da Ekrem İmamoğlu’dur” diye konuştu.



'Adıyamanlılar başını eğecek bir iş yapmadık'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin evine geldiğinde yoğun kalabalık tarafından karşılandı. Tutdere ile görüşmesinde “Abdurrahman bu kente hizmet için gece gündüz çalıştı” diyen Özel, şunları söyledi:



“Tutuklu olmaması iyi ama bir belediye başkanına ev hapsi verilmesi kabul edilemez. Belediye başkanını cezalandırmak demek, şehri cezalandırmaktır. Adıyaman’a yapılmış bir kötülüktür. Bu uygulama akıl tutulmasıdır.”



Ziyarette konuşan Tutdere ise teşekkür ederek, “Belediye başkanlarının yeri cezaevi değil, sokaktır. Halkın yanıdır. Tutuklama tedbiri ölçüsüzdür. 6 Şubat’tan sonra bu şehri ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Ağustos ayında yeni projelerin açılışlarını yapacağız. Bize dokunulmazsa bu şehri kısa sürede toparlayacağız” dedi.



'Tutdere'nin dürüstlüğüne, cesaretine kefilim'

Ziyaretin ardından CHP İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:



“Bugün burada bir adam için toplandık: Abdurrahman Tutdere. Meclis’te birlikte çalıştım, dürüstlüğüne, çalışkanlığına, cesaretine kefilim. Depremde elleriyle beş yaşındaki yeğenini toprağa veren, taziye kabul etmeden başka enkazlara koşan bir adam. Adıyamanlılar ona bir görev verdi, o da bu görevi layıkıyla yaptı.”



Özel, Adıyaman’da Tutdere’ye verilen desteği şu sözlerle anlattı:



“Buradan bir yıl önce Tayyip Erdoğan’a yüzde 65 oy çıkmıştı. Ama seçimde Adıyamanlı, sağcısı da solcusu da, Kürt’ü de Türk’ü de Abdurrahman’a oy verdi. Yüzde 67 memnuniyet oranıyla Türkiye’nin en başarılı ikinci belediye başkanı oldu. Bu başarı birilerini rahatsız etti.”



'İftiracıya ödül, halka hizmet edene kelepçe'

Tutdere’ye yönelik yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu savunan Özel, öne sürülen suçlamaları şöyle değerlendirdi:



“Bir kişi, ‘Ben belediyeye gittim, Tutdere beni birine yönlendirdi, rüşvet verdim’ diyor. Belediye ile görüştüğüne dair tek bir kayıt yok. Ödemeleri de zamanında alınmış. Yeni ihale açılmayınca, eski rant kesildi. Olay bu. Şimdi Abdurrahman ev hapsinde, ayağında kelepçe var. Bu akıl tutulmasıdır.”



Özel, bu kumpasın sadece Adıyaman’a değil, tüm halka zarar verdiğini belirterek “Bu halkın iradesine darbedir” dedi.



'19 Mart darbe süreci, İmamoğlu ve Tutdere hedefte'

Özel, belediyelere yönelik soruşturmaların ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının, CHP’nin 31 Mart seçim başarısına karşı bir siyasi operasyon olduğunu ifade etti:



“Bu, 19 Mart’tan beri süren bir darbe sürecidir. 31 Mart’ta Türkiye’nin yüzde 65’ini kazandık, birinci parti olduk. Şimdi belediyelerimize kumpas kuruluyor. Ekrem İmamoğlu’nu tutukladılar, Abdurrahman Tutdere’yi ev hapsine aldılar. Ama başaramayacaklar. Ne Ekrem’i yedirtiriz, ne Abdurrahman’ı ezdiririz.”



'DEM ile değil, halkla ittifak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerdeki açıklamalarına da tepki gösteren Özel, “MHP ve DEM’le ittifak yaptık” sözlerine gönderme yaparak şöyle konuştu:



“Sayın Erdoğan artık yüzde 29’a düşmüş. Kendini yalnız hissediyor. DEM’le, MHP’yle ittifak yaparak durumu toparlamaya çalışıyor. Ama biz kimseyle gizli ittifak kurmuyoruz. Kürtlerle ilişki kurmak için DEM’e, Türklerle ilişki kurmak için CHP’ye ihtiyaç yok. Ama Kürtlerin de Türklerin de birbirine ihtiyacı var.”



'Tutdere yüzde 90 yerinde dönüşüm yaptı'

CHP Lideri, Adıyaman’daki deprem sürecine ilişkin de iktidarı eleştirdi:



“650 bin konut sözü verildi. Ama Adıyaman’da teslim edilen konut oranı yüzde 42. Yerinde dönüşümde Tutdere yüzde 90 başarı sağladı. Malatya’da yalan söylediler, yerinde dönüşüm olmayacak dediler, AK Parti kazandı ama yüzde 15’te kaldı. İşte fark bu.”



'Bu millet Tayyip Erdoğan’a diz çökmez'

Konuşmasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyen Özgür Özel, şöyle seslendi:



“Bu millet yedi düvele diz çökmedi, Tayyip Erdoğan’a da çökmez. Benim adayım var, Ekrem İmamoğlu var. Halkın iradesini gasp etmeye çalışanlara hodri meydan diyorum. 2 Kasım Pazar günü sandığı getirin, halk kararını versin.”



'Adıyaman’ı, Adıyamanlı’ya emanet ediyorum'

Özel, mitingdeki kalabalığı selamlayarak sözlerini şöyle tamamladı:



“Adıyamanlı Kürtleri Türk kardeşlerine, Türkleri Kürt kardeşlerine, göçmenini, Alevi’sini, Sünni’sini birbirine emanet ediyorum. Biz kazanacağız. Adıyaman kazanacak, Türkiye kazanacak.”

Kaynak : PHA