CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde kalabalık bir yurttaş grubuna hitap eden Özel, konuşmasına başında bir vatandaşın kendisine verdiği kasketi takarak başladı. Adıyaman halkına teşekkür eden Özel, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, ilk depremin haberini Adıyaman’dan aldıklarını ve ardından kentin adeta yerle bir olduğunu söyledi.



'Adıyaman kararlılıkla Abdurrahman'ı seçti'

CHP lideri, yerel seçim sürecinde Adıyaman’dan ilk başta çok umutlu olmadığını ancak yapılan saha çalışmaları ve raporlar sonucu halkın adayını çoktan belirlediğini gördüklerini ifade etti. “Tayyip Erdoğan’ın yüzde 65 oy aldığı bu şehirde, iki kişiden biri Abdurrahman Tutdere’ye oy verdi. Diğer adayların iki katı oy aldı” diyen Özel, Tutdere’ye solcusundan sağcısına, Türkünden Kürtüne, her kesimden oy geldiğini vurguladı.



Tutdere'nin halk nezdinde büyük karşılık bulduğunu dile getiren Özel, memnuniyet oranının yüzde 67 olduğunu ve belediyecilikte Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldığını belirtti.



'İftiracılar serbest, seçilmiş başkan ev hapsinde'

Konuşmasında Tutdere hakkında yürütülen soruşturmayı eleştiren Özel, “İftira atan serbest, iftiraya uğrayan ev hapsinde. Bu nasıl adalet?” dedi. Tutdere’ye yöneltilen suçlamaların bir suç örgütü liderinin iddialarına dayandığını belirten Özel, “O kişinin belediyeye girdiğine, biriyle görüştüğüne, telefonla bile konuştuğuna dair bir tane kanıt yok. Üstelik bu kişi, alacağını zamanında almış, hiçbir aksama olmamış. Abdurrahman da yeni ihale yapmamış, belediyeye araç alıp kendi çalışanlarına bu işi yaptırmış. Yani belediyeye tasarruf sağlamış” diye konuştu.



Özel, Tutdere’nin yerine göz dikildiğini ve bu süreçte siyasal bir kumpas kurulduğunu öne sürdü. “Evine sabaha karşı onlarca polisle baskın yapılıyor, Ankara’dan İstanbul’a götürülüyor. Sonra da ‘serbest bırakmak elimizi zayıflatır’ diye ev hapsi veriliyor” dedi.



'İktidar yalanı yönetiyor, biz halkın güvenini'

CHP Genel Başkanı, Türkiye genelindeki siyasi tabloya da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde TRT, Anadolu Ajansı ve tüm büyük medya gücü olduğunu belirten Özel, buna rağmen kamuoyunun güvenini kazanamadığını ifade etti. “Vatandaşın yüzde 25’i Erdoğan’a inanıyor, yüzde 75’i Özgür Özel’e inanıyor. Bir otobüsle, bir mikrofonla, 2.5 kanalla bu inancı kazandık. TRT’de, AA’da, RTÜK’te koltuk kavgası var, birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar” dedi.



Özel ayrıca, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da hatırlatarak, “Bir yanda tutsak olmasına rağmen Türkiye’nin geleceğini planlayan İmamoğlu, bir yanda birbirinin kuyusunu kazan, tükenmiş bir AK Parti var” ifadelerini kullandı.



'Abdurrahman Başkan'a sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Adıyaman halkına ve Tutdere’ye destek çağrısı yapan CHP lideri, “Abdurrahman Başkan bu şehre gönül vermiştir. Bugün yaşananlar halk iradesine karşı yapılmış bir darbedir. Sonuna kadar yanında olacağız” dedi.



Özel’in açıklamaları sık sık “Adıyaman seninle” ve “Halkın iradesi engellenemez” sloganlarıyla kesildi. CHP lideri mitingin ardından kentten ayrılmadan önce gazetecilere kısa bir değerlendirme yaparak, Adıyaman halkına bir kez daha teşekkür etti.

Kaynak : PHA