CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 36’ncısını düzenlemek üzere Adıyaman’a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesi Abdurrahman Tutdere’nin evine ziyarette bulundu. Elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan Tutdere, Özel’i kapıda karşıladı. Ziyaret sırasında aile üyeleriyle de sohbet eden Özel, Adıyaman halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.



Özel: 'Bu, Adıyaman’a yapılmış bir kötülük'

Belediye başkanlarının yerinin cezaevi değil, halkın yanı olduğunu belirten Özgür Özel, “Çok içimize dokundu. Bir yandan tutukluluğun olmaması iyi ama diğer yandan bir belediye başkanına ev hapsi verilmesi olacak iş değil. Bu ne demek? Şehri cezalandırıyorsun. Seçilmiş bir başkanı halktan koparıyorsun. Bu, Adıyaman’a yapılmış bir kötülük” dedi.



Özel açıklamasının devamında, "Depremlerin ardından Adıyaman için var gücüyle çalışan, didinen bir adamın o şehirden koparılması kabul edilemez. Bugün burada şunu söylemek istiyoruz: Abdurrahman Tutdere yalnız değildir. Tertemiz bir kardeşimizdir. Zaten ortaya çıktı, bütün Adıyaman da onu biliyor ve ona kefil. Biz de kefiliz." ifadelerini kullandı.



Tutdere: 'Bize dokunmazlarsa bu şehri toparlayacağız'

Özgür Özel’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdurrahman Tutdere ise şunları söyledi:



“Çok yoğun bir mesai harcıyorsunuz, hep yanınızdayız. Belediye başkanlarının yeri cezaevi değil, sokaklardır, halkın yanıdır. Belediye başkanları kamu hizmeti görüyor. Belediye başkanını aldığınız zaman halk mağdur oluyor. Özellikle tutuklama tedbiri ölçüsüzdür.”



6 Şubat depremlerinden sonra Adıyaman’ı ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Tutdere, “Ağustos ayında yeni yatırımların açılışlarını yapacağız. Bize dokunmazlarsa bu şehri kısa sürede toparlayacağız. Kararlıyız, bu kenti inşallah ayağa kaldıracağız” diye konuştu.



'Ayağından kelepçelenmesi akıl tutulmasıdır'

Ziyaretin ardından evin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, ev hapsi kararına ve elektronik kelepçe uygulamasına sert tepki gösterdi. Özel şunları söyledi:



“Bir belediye başkanının, ayağından kelepçelenmesi ve o şehirde sokağa çıkmasının yasaklanması, belediyeye gitmesinin engellenmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Abdurrahman Tutdere tertemiz bir kardeşimiz. Biz de, Adıyaman halkı da ona kefil.”



Özgür Özel'in bu ziyareti, hem siyasi hem de insani açıdan dikkat çeken bir dayanışma örneği olarak değerlendirilirken, Adıyaman'da düzenlenecek mitingin de bu sürece dair güçlü bir mesaj içereceği bildirildi.

Kaynak : PHA