Kampın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın 11 Temmuz 2025’te Süleymaniye’de silah bırakmasını değerlendirerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinin ilk somut sonucunun alındığını vurguladı.



‘Terörün kökünü kazıyacağız’ diyen nice hükümetler geldi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



“1984’teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye’de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de ‘terörün kökünü kazıyacağız’ dedi. Ancak faili meçhuller, Beyaz Toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler gibi yanlış uygulamalar terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep birlikte ödedik.”



‘Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı kapatıyor’



Terörle mücadelede savunma sanayindeki gelişmelere de dikkat çeken Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün devlet kurumlarından temizlenmesiyle birlikte teröre karşı etkin mücadele ortamı sağlandığını ifade etti. Erdoğan, “Bahçeli'nin çağrısıyla fırsat penceresini değerlendirdik. Dün itibarıyla örgüt aldığı kararı hayata geçirdi, silahlarını yaktı. 41 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir” dedi.



‘Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır’



Erdoğan konuşmasının devamında, Türkiye’nin bu süreçle birlikte yeni bir döneme adım attığını belirterek, şunları söyledi:



“Türkiye gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür. Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı’nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Türkiye, birliğini ve kardeşliğini yeniden pekiştirmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm şehitleri rahmetle anarken, terörün Türkiye'ye verdiği zararın büyüklüğüne dikkat çekti ve halkı bu yeni dönemde birlik ve beraberliğe davet etti.

Kaynak : PHA