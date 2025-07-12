Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından temizlik hizmeti veren Bilginay isimli firmaya hak ediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasıyla Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında soruşturma başlatıldı. Firma yetkilisinin Adıyaman’a gelerek Başkan Tutdere ile görüştüğü ve Başkan'ın konuyu Başkan Yardımcısına yönlendirdiği öne sürüldü.



Ancak belediye tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu, ödemelerin zamanında ve eksiksiz şekilde yapıldığını belgeleyen tüm evrakların ilgili mahkemeye sunulduğu ifade edildi.



Ev ve makamda arama yapıldı, suç unsuru bulunamadı



Belediye açıklamasında ayrıca, 6 Temmuz 2025 tarihinde Başkan Tutdere’nin Adıyaman’daki evi, belediye makam odası ve makam aracında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı vurgulandı.



Gözaltı sürecini İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Başkan Tutdere hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 8 Temmuz 2025 tarihinde “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol kararı verildiği, ardından 10 Temmuz 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.



Yasal itirazlar yapıldı, süreç takip ediliyor



Belediye tarafından yapılan açıklamada, her iki karara karşı yasal süresi içinde itirazda bulunulduğu ve sürecin hukuki yollarla titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamanın sonunda şu ifadeye yer verildi:



“Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda sürecin adil bir şekilde sonuçlanacağına güvenmektedir.”

Kaynak : PHA