Olay, Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Danyal Evren yönetimindeki 02 ACT 932 plakalı çekici aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak : PHA