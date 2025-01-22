"Yangın Halen Devam Ederken Sorumluluk Üzerinden Çatışma Yaşandı"

Fatih Erbakan, yangın sırasında yetkililerin birbirlerini suçlamasına tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı, sorumluluğu birbirlerine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışmıştır. Bu, milyonlarca vatandaşımızın acılarına acı ekleyen bir hissizlik çatışmasıdır. Taraflar, yangının tamamen sönmesini bile beklemeden suçlama yarışına girmiştir."

"Sorumlular İstifa Etmeli"

Erbakan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bugüne kadar belediye yönetiminde ihmalkâr bir tutum sergilediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkanı, üzerine vazife olmayan işlere girmiş, faşizan uygulamalara imza atmıştır. Bolu Belediyesi’nin facialarla mücadele noktasında ne kadar yetersiz olduğu bu vesileyle iyice ortaya çıkmıştır."

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da otellerin denetiminden sorumlu olduğunu vurgulayan Erbakan, her iki yetkilinin de görevlerinden ayrılmaları gerektiğini belirtti.

"Facialarda Sorumlular Cezalandırılmıyor"

Fatih Erbakan, geçmişte yaşanan facialardan ders alınmadığını dile getirerek şunları ekledi:

"Yetkililerimiz, korkunç ihmaller sonucu meydana gelen her facianın ardından ‘sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağı’ açıklamaları yapıyor. Ancak milletimiz, bugüne kadar hak edilen cezaların verilmediğini birçok acı tecrübeyle öğrenmiştir."

Faciada Hayatını Kaybedenlere Taziye Mesajı

Erbakan, açıklamasını şu taziye mesajıyla sonlandırdı:

"Faciada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak : PHA