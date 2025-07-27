QNB Bank A.Ş. bünyesindeki Enpara.com, Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Eylül-Ekim 2025’te gerçekleşecek devir, müşteriler için ücretsiz ve otomatik olurken, hizmetlerde değişiklik olmayacağı duyuruldu.İSTANBUL (İGFA) - Enpara.com, QNB Group’un iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alındığı kısmi bölünme işleminin, Eylül-Ekim 2025’te tamamlanması planlanıyor.

Devir, müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan otomatik gerçekleşecek.

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Enpara Bank, QNB Bank gibi mevduat bankası lisansına sahip olacak ve QNB Group’un global gücünü arkasına alarak hizmet verecek.

IBAN'LAR DEĞİŞECEK!

EFT/FAST/havale işlemleri ücretsiz, Enpara.com Kredi Kartı aidatsız kalmaya devam edecek. Mevcut hesaplar, krediler, kartlar ve talimatlar, bakiyeleriyle birlikte Enpara Bank’a taşınacak. Ancak, IBAN’lar yasal zorunluluk nedeniyle değişecek; eski IBAN’lara gelen EFT ve SWIFT transferleri 90 gün boyunca ücretsiz aktarılacak.
Devir öncesi kredi kartı limit paylaşımı için müşterilerin tercih bildirmesi gerekecek; aksi halde limitler bankalarca belirlenecek. Yeni Enpara Cep Şubesi’ne geçiş yapılacak, ancak mevcut kartlar ve şifreler değişmeyecek. QNB Bank şubeleri ve ATM’leri nakit işlemleri için kullanılmaya devam edecek.

Kaynak: İGF