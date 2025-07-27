Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için son günler yaklaşırken, araç sahiplerine 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödemelerini tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital platformları, bankalar ve PTT aracılığıyla yapılabiliyor.ANKARA (İGFA) - Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı.

2025 yılı MTV ödemeleri, Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak’ta sona ermişti, ikinci taksit için ise son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

Araç sahipleri, bu tarihe kadar ödemelerini tamamlamazsa aylık yüzde 4,5 gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.

Ödenmeyen borçlar, vergi daireleri tarafından takibe alınarak e-haciz gibi yaptırımlara yol açabilir.

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital.gib.gov.tr adresi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden kredi/banka kartıyla, anlaşmalı bankaların internet şubeleri, mobil uygulamaları, ATM’leri, şubeleri, PTT iş yerleri ve PttBank uygulamaları aracılığıyla yapılabiliyor.

Bazı bankalar ödemelere taksit imkanı sunarken, araç sahiplerine, mağduriyet yaşamamak için ödemelerini 31 Temmuz’a kadar tamamlamaları ve GİB’in resmi sitesi veya anlaşmalı bankaların platformlarını kullanmaları öneriliyor.