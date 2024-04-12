Araştırma, Zeka Testi Merkezi tarafından internet üzerinden yapılan bir test sonucu elde edilen verileri baz alıyor. Türkiye genelinde farklı şehirlerden katılımcıların testlere yanıt vermesiyle şehirlerin IQ ortalamaları hesaplanarak sıralama oluşturuldu.



Araştırmaya göre, Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralamasında ilk beş şu şekilde oldu:

Eskişehir: IQ ortalaması 105.20

Ankara: IQ ortalaması 104.91

İzmir: IQ ortalaması 104.51

Muğla: IQ ortalaması 104.12

Çanakkale: IQ ortalaması 104.02

Listenin sonlarına doğru Adıyaman, 97.29 IQ ortalaması ile 69. sırada yer alıyor. Bu sonuç, şehirlerin zeka seviyeleri ve çeşitli sosyoekonomik, kültürel ve eğitim faktörlerinin zeka üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın iddiası, sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yankı uyandırarak Türkiye'nin en zeki şehirleri hakkında bir tartışma başlattı. Ancak, araştırmanın yöntemleri ve güvenilirliği konusunda da eleştiriler mevcut. Örneğin, internet üzerinden yapılan bir testin şehirlerin zeka seviyesini tam olarak yansıtıp yansıtmayacağı ve katılımcıların çeşitliliğinin sonuçları nasıl etkileyebileceği konuları dikkat edilmesi gereken noktalar arasında.

Yapılan teste tüm şehirlerden katılım oldu. Buna göre Türkiye'nin en zeki illeri ise şöyle:

Türkiye'nin En Zeki Şehirleri:

1-Eskişehir 105.20

2 -Ankara 104.91

3-İzmir 104.51

4-Muğla 104.12

5-Çanakkale 104.02

6-İstanbul 104.02

7-Kocaeli 103.85

8-Balıkesir 103.59

9-Bursa 103.47

10-Kırklareli 103.38

11-Trabzon 103.37

12-Antalya 103.29

13-Tekirdağ 102.82

14-Zonguldak 102.68

15-Yalova 102.58

16-Karaman 102.52

17-Uşak 102.37

18-Konya 102.36

19-Rize 102.3

20-Denizli 102.14

21-Bartın 102.13

22-Sakarya 101.78

23-Kırşehir 101.74

24-Kütahya 101.65

25-Kayseri 101.42

26-Edirne 101.28

27-Tunceli 101.17

28-Bolu 100.99

29-Çorum 100.95

30-Samsun 100.87

31-Karabük 100.85

32-Mersin 100.71

33-Giresun 100.56

34-Kırıkkale 100.46

35-Osmaniye 100.39

36-Aydın 100.34

37-Sinop 100.29

38-Gümüşhane 100.24

39-Afyonkarahisar 100.17

40-Burdur 100.15

41-Sivas 100.09

42-Isparta 100.06

43-Nevşehir 100.01

44-Kastamonu 99.98

45-Malatya 99.75

46-Aksaray 99.63

47-Niğde 99.60

48-Ordu 99.58

49-Gaziantep 99.40

50-Mardin 99.32

51-Kahramanmaraş 99.28

52-Diyarbakır 99.19

53-Kilis 99.14

54-Tokat 99.09

55 -Manisa 99.06

56-Erzurum 98.97

57-Adana 98.76

58-Batman 98.75

59-Elazığ 98.46

60-Şırnak 98.43

61-Bayburt 98.29

62-Şanlıurfa 98.07

63-Yozgat 98.05

64-Van 97.74

65-Muş 97.73

66-Çankırı 97.53

67-Hatay 97.36

68-Ardahan 97.33

69-Adıyaman 97.29

70-Bilecik 97.14

71-Erzincan 96.97

72-Amasya 96.88

73-Iğdır 96.69

74-Düzce 96.26

75-Ağrı 96.06

76-Bitlis 95.96

77-Kars 95.84

78-Artvin 95.36

79-Hakkari 95.16

80-Siirt 94.52

81-Bingöl 94.19

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA