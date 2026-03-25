Gram altın, sabahın erken saatlerinde 6 bin 212 lira seviyelerinden işlem görerek satıcılı bir seyir izliyor.

Dün, ons altın fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 2 oranında bir düşüşle 6 bin 274,8 liradan tamamlamıştı. Bugün de bu aşağı yönlü eğilimini sürdüren gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanış verilerine göre yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybederek 6 bin 212 lira seviyesine kadar geriledi.

Çeyrek Ve Cumhuriyet Altınında Son Durum

İç piyasadaki düşüş, diğer altın türlerinde de net bir şekilde gözleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 040 liradan satışa sunuluyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatındaki zayıf seyir de dikkat çekiyor. Ons altın, dünya piyasalarında yüzde 1,1 oranında bir azalışla 4 bin 357 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

