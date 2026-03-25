ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükseldi. ABD'li yetkililer, Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeni'nden paraşütçülerin Hark Adası'na gönderilmesi talimatını verdiğini açıkladı. ABD basını, Tahran'ın Washington'a ateşkes için sert şartlar sunduğunu yazdı.

İran'ın misillemesinin hemen ardından İsrail'de başta Tel Aviv olmak üzere birçok bölgede sirenler çaldı. İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Hadera kentinde Rabin Elektrik Santrali çevresine düzenlenen füze saldırısına dair detaylara yer verdi.

Kanal 12 televizyonu, santral çevresinden yoğun dumanların yükseldiğini, ülke genelinde 30 bölgeye füze parçaları ve şarapnellerin isabet ettiğini aktardı. İsrail Elektrik Şirketi, Rabin Santrali altyapısında herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti. İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan ikinci bir uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları istendi.

ABD-İran Müzakereleri Bekleniyor

Pakistanlı kaynaklar, ABD ve İran arasında müzakereler için 48 saat içinde hamle beklendiğini açıkladı. Kaynaklar, 'Güvence arayışındaki İran, füze kapasitesi sınırlamasını reddetti ve tazminat talep ediyor. Müzakereler için 48 saat zarfında hamle bekleniyor' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile aktif müzakereler yürüttüklerini iddia etmişti. İranlı yetkililer, Trump'ın iddialarını yalanlamış, ABD ve İsrail basını ise Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmeler yapılabileceğini öne sürmüştü.

İran Meclis Başkanı'ndan Uyarı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin bölgedeki hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, 'Topraklarımızı savunma kararlılığımızı sınamayın' ifadelerini kullandı. Kalibaf, 'Bölgedeki tüm ABD hareketlerini, özellikle de asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz. Generallerin bozduğu şeyi askerler düzeltemez; aksine, Netanyahu'nun yanılsamalarına kurban gidecekler' dedi.

Kaynak : PERRE