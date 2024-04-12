11 Nisan Şanlıurfa’nın düşman işgalinden Kurtuluşunun 104. yıl dönümü Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlanıyor.

“Birlikte Kurtardık Birlikte Kutlayalım” temasıyla bu yıl düzenlenen etkinliklerde Şanlıurfalılar 11 Nisan coşkusunu yeniden yaşadı. Etkinlikler kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtuluş savaşında şehit olanlar ve tüm şehitler için Dergah Camiinde mevlit okutuldu. Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camiinde düzenlenen Mevlit ve Hatim Duası programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan’ın okuduğu dualara vatandaşlar hep bir ağızdan amin diyerek şehitlere dualar okudular. Şanlıurfalılar mevlit sonrası Dergah Camiinde Cuma Namazını idrak ettiler.

Kaynak : PHA