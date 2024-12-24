Bu kapsamda kadınlara Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi anlatıldı.

Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda sunum yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Ali İhsan Güneş “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin amacının; çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anneleri bilinçlendirmek ve anne duyarlılığını arttırmak olduğunu belirtti.

Güneş, “İnsanın yaşamına devam etmesi için gerekli olmayan fakat vücuduyla tanıştıktan sonra da vücudun ihtiyacıymış gibi zararlı maddeyi alıp kullanması ve devamında da bu maddeyi bırakmakta zorlanması durumuna madde bağımlılığı denir” dedi.

Gençlerin zararlı madde kullanımına başlama nedenlerinden de bahseden Güneş; merak etkisi, arkadaş ısrarı, özenme, kişisel sorunlar, ailevi sorunlar ve eğlence amaçlı nedenler olduğunu söyledi. Madde kullanım belirtilerini fiziksel, psikolojik ve sosyal belirtiler açısından da ele alarak anlatan Güneş, “Ağızda yaralar, dişlerde çürüme, bakımsız dış görünüş, konuşma güçlüğü, sakız çiğnemede artış vb. gibi birçok fiziksel belirtileri vardır. Psikolojik olarak korku duyma, içe kapanma, gerginlik, uyuşukluk, anormal hareketlilik gibi belirtiler görünürken; sosyal olarak mevcut arkadaş çevresinin değişmesi, sık yalan söyleme, evde eşya ve paranın kaybolması, argo konuşmaya yönelme ve aileden uzaklaşma gibi belirtiler taşımaktadır” dedi.

Günümüzde kullanılan narkotik madde türlerine dair görsel bilgilendirme yapan Ali İhsan Güneş, bu maddelerin görüntüsü, ambalaj şekli ve kullanıcılarda görülen eşya ve malzemeler, her maddenin kullanıcı üzerindeki etkisine dair detaylı bilgilendirmede bulundu.

Madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele merkezlerine dair bilgi veren Güneş bunların; ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı, ALO 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Erişkin ve Çocuk-Ergen Arındırma Merkezleri olduğunu söyleyerek; akıllı telefonlardan da Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak UYUMA Uygulamasının kullanılabileceğini belirtti.



Kaynak : PHA