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Sabotaj ihtimalinin olmadığını söyleyen Vali Ustaoğlu, patlamanın teknik nedenlerden olduğunun değerlendirildiğini ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Balıkesir güne şiddetli bir patlamayla uyandı. Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada yaşanan patlama sonrası çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı bölgeye yönlendirildi.

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