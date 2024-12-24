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Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 95 gram bonzai, 56 adet sentetik ecza, 9 gram metanfetamin, 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Adıyaman’da gerçekleşen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

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