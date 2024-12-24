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Ayverdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.E.G. idaresindeki 34 FDA 521 plakalı otomobil, Şirinkuyu Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Halime Ayverdi’ye çarptı.

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