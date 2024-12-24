Alınan bilgiye göre, M.E.G. idaresindeki 34 FDA 521 plakalı otomobil, Şirinkuyu Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Halime Ayverdi’ye çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı.
Yaşlı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ayverdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss