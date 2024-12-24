Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Sancaktar Mahallesi Hal Pazarı Yakınlarında park halinde halindeki kamyonete ve yanında duran sahibi Ali Taş’a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 M 8855 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Taş, otomobil ve kamyonet arasında sıkışarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taş’ı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Taş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss