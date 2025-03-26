İlk 4 madde kabul edildi. Sporcuların desteklenmesi adına çeşitli düzenlemeler yapılırken, muhasebecilere yönelik disiplin cezaları da görüşüldü. Emekli bayram ikramiyesinin artırılması gündemde.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü ve birinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM'DE maddelerin görüşmelerine geçildi.

Söz konusu teklifin ilk 4 maddesi kabul edildi. Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaz ve kış olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek.

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere yaş grupları, spor dalı farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek.

Bunlardan bir önceki olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı, asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek. Bu giderler, yılı bütçesinin ilgili bütçe tertibinden karşılanacak.

Yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve bu ödemeler haczedilemeyecek. Bu düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, oda genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantı tarihinden en az 10 gün önceden genel kurul tarihine kadar yayımda kalacak şekilde resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Birlik genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantı tarihinden en az 20 gün önce tirajı 100 binin üzerinde olan bir gazetede ilan edilecek ve genel kurul toplantısı tarihine kadar yayımda kalacak şekilde resmi internet sitesinde duyurulacak.

Meslek ruhsatnamesini bir başkasına bedelli veya bedelsiz olarak kullandırdıkları tespit edilen meslek mensupları ile başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak beyanname düzenleyen, imzalayan ya da gönderen meslek mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilecek. Disiplin cezaları, cezanın kesinleştiğinin meslek mensubuna bildirilmesinden sonra uygulanacak.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 4. maddesinin kabul edilmesinin ardından bugün saat 14:00'te toplanmak üzere oturumu kapattı.

Teklifin birinci bölümünde yer alan 1 ila 4'üncü maddeleri kabul edildi. https://t.co/2iGK9Sf6VX — TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) March 26, 2025

EMEKLİ İKRAMİYESİ KONUSU 8. MADDEDE YER ALIYOR

Teklife göre emekli ikramiyesi konusu teklifin 8. maddesinde yer alıyor. Bu teklifin gerekçesi olarak "8- Madde ile, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Kurumca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 3.000’er TL tutarında ödenen bayram ikramiyesinin 4.000’er TL’ye yükseltilmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri yer alıyor.