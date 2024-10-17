Tüm mesken, araç, iş yeri kira ödemelerinin tutar fark etmeksizin banka yoluyla yapılma zorunluluğu geldi. ANKARA (İGFA)- Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan Genel Vergisi Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen yetki kapsamında, mükellef olmayanların da muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğu getirildi.

Ayrıca konut kiralarının tevsik edilmesinde uygulanmakta olan 500 TL tutarındaki sınırı da yeni tebliğ ile birlikte kaldırıldı.

Son çıkan tebliğe göre banka yoluyla yapılmayan kira ödemeleri için usulsüzlük cezası uygulanacağı kaydedildi.

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