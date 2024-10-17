Başkan Tutdere, Anadolu GAP Görmeyenler Derneği Genel Merkezi ve GAP Görmeyenler Derneği Spor Kulübü'nü ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Engelli Bireyler İçin Ücretsiz Araç Bakım ve Tamir Hizmeti

Ziyarette dernek üyelerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Tutdere, 6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman’da engelli bireylerin sayısının arttığını vurguladı. Bu doğrultuda Belediye olarak engelli bireylerin akülü araçları, tekerlekli sandalyeleri ve engelli motosikletleri için Araç Tamir ve Bakım Atölyesi kuracaklarını duyurdu. Başkan Tutdere, "Belediye olarak engelli araç bakım ve tamir atölyesi kuruyoruz. Siz değerli dostlarımız, akülü araçlarınızı, tekerlekli sandalyelerinizi ve engelli motosikletlerinizi bu atölyeye getirerek bakım ve tamirini ücretsiz yaptırabileceksiniz," dedi.

Tutdere: "Engelsiz Bir Adıyaman İmar Edeceğiz"

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi olarak şehrin tüm sakinleri için hayatı daha erişilebilir hale getirmek adına çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Şehrin kadınları, çocukları ve tüm canlıları için daha erişilebilir bir Adıyaman yaratmak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Tutdere, "Ekiplerimiz sahada, depremin izlerini silmeye çalışıyoruz. Şartlar ne olursa olsun, elimizden gelenin en iyisini yaparak bu kentte yaşayan herkes için Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldıracağız," diye konuştu.

Dernek Üyelerine Spor Malzemesi Hediyesi

Ziyaretin sonunda Başkan Tutdere, dernek üyelerine içerisinde spor malzemelerinin bulunduğu çantalar hediye etti. Tutdere'nin bu jesti, dernek üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak : PHA