Özellikle boş inşaat alanları, dere yatakları ve su birikintilerinde larva mücadelesi ön plana çıkıyor.

Boş İnşaat Alanları ve Su Birikintilerine Yoğunlaşan Çalışmalar

Belediye ekipleri, son bir haftadır devam eden mücadele çerçevesinde, haşerelerin üreme alanlarına yönelik ilaçlama faaliyetlerini artırdı. Mazgallar, su birikintileri, süs havuzları, dereler, sazlık alanlar ve rögarlar gibi sulak alanlar, haşerelerin üremesine elverişli bölgeler olarak belirlenerek, bu alanlarda ilaçlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Halk Sağlığı İçin Önleyici Tedbirler Alınıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla sonbahar yağışları öncesi bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti. Yetkililer, "Vatandaşlarımızın haşerelerden rahatsız olmamaları ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları için sivrisinek, karasinek ve diğer böcek larvalarının üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarımızı hızlandırdık. Amacımız, halk sağlığını korumak ve vatandaşlarımızın daha rahat bir yaz mevsimi geçirmelerini sağlamak," şeklinde açıklamada bulundu.

İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Edecek

Yetkililer, halk sağlığını öncelik olarak belirlediklerini ve çalışmaların kent genelinde aralıksız devam edeceğini kaydetti. Yağışların başlaması öncesinde yürütülen bu faaliyetler, haşere üremesinin önüne geçmeyi ve çevre sağlığını korumayı hedefliyor.

Kaynak : PHA