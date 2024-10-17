İsrail Ordu Sözcülüğü: "Kimlik Teyit Edilemiyor"

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki operasyonlar sırasında öldürülen üç teröristten birinin Yahya Sinwar olabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdiklerini belirterek, "İlk raporlar - IDF'nin Gazze Şeridi'ndeki operasyonları sırasında üç terörist ortadan kaldırıldı. Bu teröristlerden birinin Yahya Sinwar olma ihtimali üzerinde duruluyor, ancak şu an itibarıyla kimlik doğrulaması yapılmış değil" açıklamasını yaptı.

Rehinelerin Arasında Olduğu İddiası

İsrail ordusu, operasyonun gerçekleştirildiği bölgede rehine bulunmadığını bildirdi. Ancak daha önceki raporlarda, Yahya Sinwar’ın rehinelerin arasında saklandığı ve onları insan kalkanı olarak kullandığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar, Hamas lideri Sinwar'ın kendisini korumak için sivilleri tehlikeye attığına yönelik suçlamaların bir parçası olarak gündeme gelmişti.

Yahya Sinwar Kimdir?

Yahya Sinwar, Hamas’ın kurucu üyelerinden biri olarak örgütün şekillenmesinde kritik bir rol oynamış bir isimdir. 1962 yılında Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğan Sinwar, Hamas'ın Gazze'deki en üst düzey yetkililerinden biri olarak biliniyor. Hamas’ın silahlı kanadını şekillendiren isimlerden olan Sinwar, aynı zamanda 7 Ekim saldırılarının planlayıcılarından biri olarak tanınıyor.

İlk kez 1982 yılında İsrail tarafından tutuklanan Sinwar, 1988’de iki İsrail askerinin öldürülmesi ve dört Filistinli işbirlikçinin infaz edilmesi suçlamasıyla tekrar tutuklandı ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, 2011 yılında İsrail askeri Gilad Shalit'in serbest bırakılması karşılığında yapılan esir değişiminde, 1.026 kişiyle birlikte serbest bırakıldı. Bu olay, Sinwar'ın Hamas içindeki konumunu daha da güçlendirdi.

Hamas’ın Gazze Lideri

Mart 2021’de yapılan seçimlerde, Hamas'ın Gazze şubesinin başkanı olarak ikinci bir dört yıllık döneme seçilen Yahya Sinwar, Gazze'deki en güçlü isim olarak biliniyor. Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’den sonra örgütün en etkili ikinci ismi olan Sinwar, Gazze'deki Hamas yönetiminin en kritik kararlarını veren kişi olarak dikkat çekiyor.

İsrail-Hamas Çatışmalarında Yeni Bir Dönem

Yahya Sinwar’ın öldürüldüğüne dair iddialar, Gazze’deki çatışmaların şiddetini artırabileceğine yönelik endişeleri gündeme getiriyor. İsrail ve Hamas arasındaki gerilim, özellikle son aylarda daha da tırmanmış durumda. İsrail ordusu, Hamas’ın askeri altyapısını hedef alan operasyonlarına devam ederken, Hamas’ın da İsrail’e yönelik roket saldırıları düzenlediği biliniyor.

İsrail yetkilileri, Sinwar’ın ölümünün doğrulanması halinde Hamas’ın Gazze’deki liderliğinde büyük bir boşluk oluşacağını ve örgütün gücünde zayıflama yaşanabileceğini öngörüyor. Ancak, bu iddiaların henüz kesinleşmemesi, Hamas tarafında da belirsizlik yaratmış durumda.

Kaynak : PHA