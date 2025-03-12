Salon Önce Uygun Görüldü, Sonra Reddedildi

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta düzenlenecek CHP ön seçiminde cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi beklenen tek isim olarak seçim kampanyası kapsamında 16 Mart Pazar günü Erzincan’da partililerle buluşmayı planlıyor. Ancak CHP Erzincan İl Başkanlığı’nın Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu’nu kullanma talebi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından reddedildi.

Edinilen bilgilere göre, CHP’nin 16 Mart için yaptığı salon talebine önce olumlu yanıt verildi. Ancak daha sonra salonun başka bir programa tahsis edildiği gerekçesiyle kullanım izni iptal edildi. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yayımladığı haftalık çizelgeye göre, 16 Mart Pazar günü 13.00, 15.00 ve 20.00 saatlerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında spor müsabakalarının yapılacağı belirtildi. Dikkat çeken bir nokta ise 15 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan basketbol maçının sonradan 16 Mart saat 20.00’ye alınması oldu. CHP’nin Erzincan Valiliği üzerinden yaptığı itirazlar da karşılık bulmadı.

Üç Şehirde Benzer Engeller

Ekrem İmamoğlu’nun yurt gezileri kapsamında yapacağı programlar için salon tahsisi konusunda Kastamonu ve Trabzon’da da benzer sorunlar yaşandı.

Kastamonu’da, bugünkü program için talep edilen spor salonu verilmedi ve etkinlik Kuzeykent Pazar Yeri’ne alındı.

Trabzon’da, 15 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan program için istenen salon da reddedildi. Bu nedenle İmamoğlu’nun Trabzon’daki programı Ortahisar Belediyesi önünde düzenlenecek.

CHP yetkilileri, Erzincan’daki programın nerede yapılacağına dair alternatif mekânlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. İmamoğlu’nun 16 Mart’ta Erzincan’a giderek partililerle bir araya geleceği kesinleşirken, buluşmanın nerede gerçekleşeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak : PHA