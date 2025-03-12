Bergama’da Belgesel Gösterimi ve Panel Düzenlendi

İzmir turnesinin ilk ayağı 7 Mart’ta Bergama Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, saat 20.00’de “Kadın ve Emek” temalı bir fotoğraf sergisi açıldı. Serginin ardından, saat 20.30’da “Karanlıktan Sonra” belgeselinin gösterimi yapıldı.

Belgesel gösteriminin ardından “Emeğin Sanata İz Düşümü: Kadın, Üretim ve Görsel Anlatılar” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik üstlenirken, Atölye Koordinatörü Selma Kara ve atölye katılımcılarından Kübra Ayhan, belgesel atölyesinin kadınlara sağladığı katkıları anlattı. İzmir Köy Tiyatroları’ndan Gülden Karabudak ise köy tiyatrolarında kadın emeği üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman’ı ziyaret ettiğini belirterek, deprem sonrası yaşanan zorluklara dikkat çekti. Çelik, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin afet sürecine dair yaptığı bir değerlendirmeyi de paylaşarak, “Paranın para etmediği günler yaşadık” sözlerinin, depremin yıkıcı etkilerini unutmamak adına önemli bir hatırlatma olduğunu vurguladı.

Çeşme’de Duygusal Anlar Yaşandı

İzmir turnesinin ikinci durağı 8 Mart Cumartesi günü Çeşme oldu. Gösterim, tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde gerçekleşti. Çeşmeli sanatseverler tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte, belgesel duygusal anlara sahne oldu ve bazı izleyicilerin gözyaşlarına hâkim olamadığı gözlemlendi.

Gösterimin ardından, belgeselin müziklerini besteleyen Dicle Hayat Dağdeviren, katılımcılara özel bir piyano resitali sundu. Adıyaman Belediye Başkanı adına, Proje Koordinatörü Selma Kara, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye, depremin simgesi haline gelen saat kulesi heykelini hediye etti.

Bayraklı’da Adıyamanlılardan Yoğun İlgi

Turnenin son gösterimi 9 Mart’ta Bayraklı Tepekule'de gerçekleştirildi. Gösterim öncesinde, “Deprem ve Kadın” temalı bir söyleşi düzenlendi. Programa İzmir’de yaşayan Adıyamanlılar da yoğun ilgi gösterdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, Adıyaman Belediyesi’ne bu projeye sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür etti. Önal, dayanışma mesajı vererek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, kardeş belediyemiz olan Adıyaman ile dayanışmamızı daha da güçlendirdik. Biz de 2020 yılı Ekim ayında benzer acıları yaşadık. Umarız Adıyaman en kısa sürede ayağa kalkar. Sayın Tutdere’nin 6 Şubat’ın yıldönümünde yürüttüğü çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu. Adıyaman’ın acıları, bizim acılarımızdır.”

Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Atölyesi, İzmir turnesi boyunca kadın emeği ve afet sonrası kadınların yaşadığı zorlukları ele alan belgesel gösterimleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Atölye, ilerleyen dönemde de “Karanlıktan Sonra” filmini farklı şehirlerde izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.

Kaynak : PHA