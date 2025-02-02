Bir Günde 10’dan Fazla Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ile 4,4 arasında değişen 8 deprem meydana geldi. Bugün de sarsıntılar devam etti.

Saat 10.22’de Aniye Adası merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 11.37’de 3,6 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 15.55’te Santorini Adası’na yakın bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Yaşanan depremler nedeniyle Santorini Adası Belediye Meclisi, olağanüstü toplantı yaparak adada düzenlenmesi planlanan tüm etkinlikleri ve toplantıları iptal etti. Ayrıca kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Prof. Dr. Naci Görür’den Ege’de Yaşayan Vatandaşlara Uyarı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'ndeki depremler sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de artan sarsıntılar nedeniyle Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum."

Görür, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan: “Yerleşimler Boşaltılmalı, Deniz Ulaşımı Kısıtlanmalı”

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, Santorini ve çevresindeki depremleri yanardağ aktivitesiyle ilişkilendirdi. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Birkaç gündür Ege Denizi’nde Santorini Adası’nda en büyüğü 4,8 büyüklüğünde küçük depremler ve depremcikler sürekli sarsıntılar şeklinde olmaktadır. Bu depremlerin odak derinliklerinin 1 ile 5 kilometre olması, yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu göstermektedir. Mağma ilintili patlama öncesi mağma odası kökenli 250 bar dolayındaki basınç artışı, 2200 derece sıcaklıkla yer kabuğunu delip püskürmek istemektedir."

Ercan, yanardağın faaliyete geçmesi durumunda süpürtü dalgalarının (tsunami) oluşabileceğine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

"Eğer silikatlı lav püskürürse, yanardağ bombaları da fırlatabilir. Depremle birlikte oluşabilecek 5 ile 7 büyüklüğündeki sarsıntılar süpürtü dalgaları üretebilir. Bu dalgalar Ege Adaları, Mora Yarımadası, Girit, Peloponnes ve Türkiye’nin Teke Yarımadası kıyılarını etkileyebilir. Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerekir."

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Bölgedeki sismik hareketlilik nedeniyle uzmanlar uyarılarda bulunurken, Türkiye ve Yunanistan’daki yetkililerin konuya ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor. Halkın bilinçlendirilmesi ve olası bir risk senaryosuna karşı önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kaynak : PHA