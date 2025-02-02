"Herkesi Mi Susturacağınızı Sanıyorsunuz?"

Gökçen, basın özgürlüğüne yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kalemini ve karakterini bugüne kadar satmamış insanlar, bugün de boyun eğmezler. Ama yargıyı siyasi operasyon aracı haline getirenlerin ne büyük rezilliklerin parçası olduğunu yakın geçmişte tüm Türkiye görmüştür."

Gazetecilere yönelik baskının tesadüfi olmadığını dile getiren Gökçen, özellikle Halk TV’nin hedef alındığını öne sürdü.

"Bu baskı ortamında Halk TV’nin özel olarak hedef haline getirilmesi de tesadüf değildir. İktidarı sonsuz kılma, Türkiye’yi muhalefetsiz bir ülke haline getirme hayalinin önündeki en büyük engellerden biri özgür basındır. Diktatörlüklerin önündeki en büyük engel, özgürce konuşan gazetecidir, gerçekleri bilmek isteyen halkın kendisidir."

"Ne Kadar Uğraşsanız Da Gazeteciler Susmayacak"

Basın özgürlüğünün ve halkın gerçekleri öğrenme hakkının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Gökçen, gazetecilere yönelik baskıların sonuç vermeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar uğraşsanız da gazeteciler susmayacak ve hakikat kazanacak."

Özgür basının üzerindeki baskılar ve gazetecilere yönelik hukuki süreçler, kamuoyunda ve muhalefet kanadında büyük yankı uyandırırken, CHP ve diğer muhalefet partileri sürecin takipçisi olacaklarını belirtiyor.

Kaynak : PHA