2025 NBA All-Star maçının ilk beşleri ve yedek oyuncuları açıklandı. Batı Konferansı'nda ilk beş şu isimlerden oluşuyor:

Guardlar: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors)

Forvetler: LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns)

Pivot: Nikola Jokić (Denver Nuggets)

Doğu Konferansı'nda ise ilk beş şu şekilde:

Guardlar: Jalen Brunson (New York Knicks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Forvetler: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics)

Pivot: Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Yedek oyuncular arasında Batı Konferansı'ndan Alperen Şengün (Houston Rockets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), James Harden (Los Angeles Clippers), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) yer alıyor.

Doğu Konferansı'nda ise yedekler arasında Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyler Herro (Miami Heat), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) ve Pascal Siakam (Indiana Pacers) bulunuyor.

Bu yılki All-Star maçı, 16 Şubat'ta San Francisco'da düzenlenecek ve yeni bir formatla oynanacak. Maç, dört takımın katılacağı bir turnuva şeklinde gerçekleştirilecek. Takımlar, Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından seçilecek. Dördüncü takım ise Candace Parker liderliğindeki Yükselen Yıldızlar maçının galibi olacak.

Alperen Şengün'ün All-Star seçilmesi, Türk basketbolu adına önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Şengün, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaynak : PHA